Pravidla pro cesty z Německa zpřísní. Část lidí čeká povinný test a izolace!

Ministerstvo zdravotnictví v pátek aktualizovalo cestovatelskou mapu, která určuje pravidla pro návrat ze zahraničí do Česka. Špatnou zprávou je, že si pohoršilo Německo, které nově spadne do kategorie červených zemí, pro něž platí přísná pravidla.

"Německo, portugalská Madeira a španělské Baleárské ostrovy budou nově v červené kategorii podle míry rizika nákazy. Do oranžové kategorie se přesune San Marino," informovalo v pátek odpoledne ministerstvo zdravotnictví. Aktualizovaná mapa začne platit v pondělí 30. srpna.

To, že Německo spadne do kategorie zemí s vysokým rizikem nákazy, odtud pro řadu lidí zkomplikuje návrat. Podle platných pravidel je totiž při cestě z červených zemí nejen povinné s předstihem vyplnit příjezdový formulář, ale také v případě návratu hromadnou dopravou podstoupit ještě v této zemi antigenní či PCR test.

"Pro tyto lidi platí také povinnost podstoupit po návratu do ČR PCR test, a to nejdříve 5. den a nejpozději 14. den po vstupu na území ČR. Do té doby je nutné zůstat v samoizolaci," varuje ministerstvo.

Lidé, kteří se vracejí do ČR individuálně, třeba vlastním autem, se sice vyhnou povinnosti podstupovat test na covid ještě v červené zemi, ale po příjezdu je také čeká povinná samoizolace. A lze ji opět ukončit nejdřív po pěti dnech negativním PCR testem.

Do kategorie zemí s nízkým rizikem nákazy (zelená barva) patří Albánie, Bosna a Hercegovina, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko, Vatikán. Z mimoevropských zemí pak Austrálie, Brunej, Hongkong, Japonsko, Jordánsko, Korea, Kanada, Katar, Macao, Nový Zéland, Saudská Arábie, Singapur nebo Tchaj-wan.

"Již od tohoto pondělí z této kategorie zemí vypadla Černá Hora, Izrael, Kosovo, Libanon, Severní Makedonie a Spojené státy americké, které se přesunuly do tmavě červené kategorie," zdůraznilo ministerstvo.

Cestovatelská mapa platná od pondělí 30. srpna:



Následují oranžové země, kam se řadí Chorvatsko, Lucembursko, Lotyšsko, Rakousko, Itálie, Finsko, Malta, Norsko, Nizozemsko, San Marino a Slovinsko. Při návratu ze zelených a oranžových zemí je nutné vyplnit příjezdový formulář a před návratem nebo nejpozději pět dní po něm také platí povinnost podstoupit antigenní nebo PCR test.

Mezi červené země patří spolu s Německem také Andorra, Bulharsko, Belgie, Dánsko, Irsko, Island, Litva, Lichtenštejnsko, Monako, Estonsko, Francie, Řecko, Švédsko, Švýcarsko, Španělsko vč. Kanárských a Baleárských ostrovů a Portugalsko vč. Azorských ostrovů a Madeiry. Od 1. července platí pro návrat ze zemí z červené kategorie stejná pravidla jako při návratu z tmavě červené kategorie.

Do ní patří všechny ostatní země, z EU Kypr. "Nově se uznává také očkování občanům třetích zemí, kteří ho mají dokončené mimo EU látkou schválenou Evropskou agenturou pro léčivé přípravky, nebo jí odpovídající vakcínou, která je schválena Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití. Tyto osoby zároveň musejí mít vystavený ověřitelný certifikát," zmínilo také ministerstvo. Podrobný přehled zemí a pravidel pro návrat z nich najdete ZDE.

Povinnému testování a samoizolaci, která se nově bude vztahovat i na Německo, se při návratu vyhnou ti, kteří už mají nejméně 14 dní ukončené očkování a ti, kteří covid-19 v posledních 180 dnech prodělali. Povinnost vyplnit příjezdový formulář zůstává.