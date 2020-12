PŘEHLED: Česku hrozí pád do stupně pět. Co všechno by se změnilo?

Česká republika se v protiepidemickém systému ministerstva zdravotnictví PES dostala v pátek opět do nejhoršího, tedy pátého, stupně. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) řekl, že pokud se situace nezlepší, tak přechod do horšího stupně zváží. Co by to pro Čechy znamenalo, se podívejte v podrobném přehledu.

V den, kdy se Česko teprve přesunulo oficiálně do stupně čtyři, už se skóre PES dostalo na hodnotu 76, což značí stupeň pět. Republice tak už zase hrozí zpřísnění opatření, což přiznal i ministr Blatný.



"Pokud by rizikové skóre zůstávalo na hodnotě odpovídající pátému stupni, budeme muset v rámci expertní skupiny řešit, zda vládě nenavrhnout přesun právě do tohoto stupně," uvedl ministr zdravotnictví.

Co by se ještě mohlo zpřísnit, se podívejte v podrobném přehledu. Důležité je zmínit, že vláda při přechodu do čtvrtého stupně ponechala několik výjimek, například nechala otevřené všechny obchody, nejen ty se základním sortimentem. Výjimky by tak mohly existovat i v pátém stupni.





Obchody a služby

Ve stupni pět je umožněn jen prodej základních potřeb a výdej objednaného zboží. Stejná pravidla sice platí podle přehledu na stránkách ministerstva zdravotnictví i ve stupni čtyři, ale vláda umožnila výjimku a nechala otevřené všechny obchody. V pátém stupni by musely zavřít také provozovny služeb.





Pohyb venku



Zákaz nočního vycházení by platil od 21 hodin do 4:59. Ve stupni čtyři mohou být lidé venku večer o dvě hodiny déle.



Shromažďování



Scházet by se mohli jen dva lidé, ve stupni čtyři se může sejít lidí šest. Svateb a pohřbů by se mohlo zúčastnit maximálně 15 osob, teď je to o pět víc.





Kulturní akce

Kulturní akce by se nemohly konat vůbec. Momentálně se sice pořádat můžou, ale nesmí na nich být diváci.

Sport

V pravidlech pro sportování se stupně čtyři a pět příliš neliší. Jediný rozdíl spočívá v počtu lidí, kteří mohou venku sportovat. Místo šesti by to zpřísnění opatření mohli být nově pouze dva lidé.

Školy

Ministerstvo školství má vlastní tabulku PES. Ve stupni pět školní tabulky by měly být uzavřeny všechny školy kromě mateřských. Výjimku by měli také prvňáčci a druháčci. Ve čtvrtém stupni systému je prezenční výuka povolená pro celý první stupeň ZŠ. A druhý stupeň a nižší ročníky víceletých gymnázií se mohou ve třídách střídat po týdnech (takzvaná rotační výuka).

Ministr zdravotnictví Jan Blatný nicméně v pátek řekl, že nehrozí, že by se školy na začáku ledna kompletně zavřely. "Školy se nejeví a nikdy nejevily jako základní ohniska nákazy," řekl ministr.

Ministr Blatný promluvil o přechodu do pátého stupně na tiskové konferenci. Podívejte se: