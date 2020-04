PŘEHLED: Do těchto států můžete vyrazit! Vše si ale musíte zařídit sami

Vláda dle vyjádření ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) Čechům ve vycestování ze země nijak nebrání. Je však na nich, aby si zařídili vše potřebné – a že toho není málo. Návrat zpátky do Česka je podmíněný negativním testem na Covid-19, případně karanténou, a do většiny zemí zase nevpustí cizince. Kam tedy vyrazit, pokud chcete zamířit přes hranice?

Oficiálně dle slov zástupců vlády mohou Češi od půlnoci 27. dubna, kamkoli si zamanou. "Nejsme policejní stát," prohlásil ministr vnitra Jan Hamáček. Problém tkví v tom, že zatím neexistuje žádný oficiální soupis zemí, kam je možné vycestovat, aniž byste skončili na 14 dní v karanténě. Některé oblíbené turistické destinace však z touhy obnovit cestovní ruch zvažují stejná rozvolňovací opatření jako Česko.

Jednou z těchto zemí je u českých dovolenkářů velmi oblíbené Chorvatsko. Hranice této země jsou sice zatím stále ještě uzavřené, tamní vláda však zvažuje jejich otevření. Prohlásil to chorvatský premiér Andrej Plenović. Země zvažuje návrh české Asociace cestovních kanceláří ohledně vytvoření pozemních a leteckých koridorů pro turisty. O uvolnění hranic uvažuje také vláda Maďarska.

Lidé, kteří mají potvrzení o tom, že nejsou nakažení koronavirem, by tak mohli v zemi strávit dovolenou, aniž by museli do povinné karantény. Například Slovinsko je ochotno dovolit cestujícím vstup na území země, pokud jí jen procházejí. Cestující musí navíc garantovat, že je Chorvati pustí do země a přesun přes území Slovinska musí stihnout do 24 hodin. Přímo v zemi není aktuálně možné zůstat, pokud tam nepracujete, nemáte rodinu či nevlastníte dům.

Navštívit můžete také Rakousko, ale pouze v tom případě, že máte potvrzení o negativním výsledku testu na Covid-19. Ten musí být v německém, anglickém, francouzském nebo italském jazyce a nesmí být starší než čtyři dny. Na jaké případy se vztahují výjimky se dočtete v tomto článku. Rakouský kancléř Sebastian Kurz potvrdil, že rakouská vláda zvažuje podobná uvolnění opatření jako Česko.

Do Německa Češi aktuálně mohou vycestovat proto, že hranice byly uzavřené pouze z české strany, nikoli německé. Po zrušení opatření tak padl i zákaz vycestování. Pozor ovšem na to, pokud nemáte ke vstupu do země dostatečně pádný důvod (návštěva lékaře či rodiny). Německo je aktuálně totiž otevřené pouze těm, kteří mají německé občanství, nebo zemí prochází během návratu do vlasti.

Ti, kteří do Německa přicestují, musí do povinné 14denní karantény. Existují však výjimky. "Karanténa se nevztahuje se na ty, kteří pobývají na území Německa krátkodobě (tedy do 5 dnů), nebo osoby, které pobývaly v zahraničí kratší dobu než 48 hodin," informuje ministerstvo zahraničí. Důležitým faktem je také to, že pravidla se v jednotlivých spolkových zemích liší.

Kontroly na hranicích s Německem a Rakouskem vláda ve čtvrtek prodloužila o 20 dnů. Budou tedy platit do půlnoci 14. května. Po uvolnění nařízení v Česku je dle Hamáčka pravděpodobné, že Německo zareaguje kontrolami na svých hranicích a uchýlí se k nařizování automatické karantény. "Tam, kde ty kontroly uplatňuje, tak uplatňuje 14denní karanténu na občany cizích zemí, kteří přicestují za účelem, který není nutný," prohlásil.

Na Slovensko je možné cestovat pouze v případě, že máte v zemi příbuzné. To je třeba prokázat rodným nebo oddacím listem. Stejná situace platí také v Polsku. Za účelem "krátké cesty" však můžete navštívit Jižní Koreu nebo Austrálii. Připravte se však a to, že bude třeba si na vlastní náklady zařídit, kde strávíte povinnou dvoutýdenní karanténu.

Na toto se připravte, pokud se rozhodnete vycestovat:

Budete muset do karantény, nebo mít potvrzení, že jste zdraví

Abyste se z návštěvy zahraničí mohli vrátit zpět do Česka, je povinné mít u sebe potvrzení o absolvování testu na koronavirus. Ten musí být samozřejmě negativní. Toto potvrzení nesmí být starší než čtyři dny a můžete si ho nechat vystavit už v Česku před odjezdem. Pak se ale musíte vrátit do doby, než doba platnosti potvrzení vyprší.

Druhou možností je nechat se otestovat v zahraničí. V tomto případě pro vás ale vláda nemá žádnou radu. Vše si tak musíte zjistit sami, a to jak místo, kde ve vaší destinaci testy provádí, tak samotné potvrzení o jejich absolvování. Navíc musí jít o tzv. PCR test, prokázání se rychlotestem se nepočítá. Druhou možností je samozřejmě standardní 14denní karanténa.

Zařiďte si vlastní dopravu

Vzhledem k tomu, že koronavirová epidemie způsobila prakticky dopravní kolaps, nemůžete se plně spoléhat na lety a pozemní spoje. Je tak vhodné cestovat buď vlastním autem, nebo si zajistit odvoz. Totéž platí i v případě, že uvíznete v zahraničí a zmeškáte tak všechny repatriační spoje.

Dle vyjádření ministerstva je optimálním řešením například to, že se necháte od známého v cizině, taxislužby či jinou podobnou cestou dovézt na hranice, které sami pěšky přejdete (za podstoupení nezbytných náležitostí) a na české straně si znovu sami zařídíte odvoz.

Dejte o sobě vědět

Ještě předtím, než vůbec vycestujete, doporučuje ministerstvo zahraničních věcí registraci v systému DROZD. Pokud se totiž stane, že v zahraničí uvíznete, komunikace s Českem bude díky němu mnohem snazší. Pokud k takové situaci dojde, kontaktujte co nejdříve příslušný zastupitelský úřad ČR, případně hotlinku MZV na číslech +420 224 183 100 nebo +420 224 183 200.

