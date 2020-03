Přehled testovacích míst v Česku: Kam se obrátit a na co se připravit

Máte podezření, že jste se nakazili novým koronavirem SARS-CoV-2? Kašlete, máte horečku a chcete se ujistit, že to je jen obyčejné nachlazení a ne Covid-19? Zorientovat se v tom, kam se máte obrátit o pomoc a jak takový proces probíhá, není v dnešní situaci snadné. Poradíme vám, jak správně postupovat.

Zvýšená teplota a celková slabost ještě neznamená, že máte nový koronavirus. Pokud se necítíte fit, zůstaňte okamžitě doma, odpočívejte, jezte lehkou stravu prospívající imunitě, užívat můžete běžná antivirotika a léky s paracetamolem. Ani v nemocnici nic lepšího nedostanete.

"Pro infekci COVID-19 není doporučena žádná specifická antivirová léčba. Lidé infikovaní koronavirem by měli zahájit podpůrnou léčbu, zmírňující příznaky této infekce. Léčba je vždy individuální a vychází z konkrétních potřeb pacienta. K podpůrné léčbě se využívají běžně dostupné léky, množství symptomů onemocnění COVID-19 se dá úspěšně léčit," vysvětluje ministerstvo zdravotnictví.

Zůstaňte doma, volejte

Nechoďte mezi lidi a telefonicky se poraďte se svým praktickým lékařem. Pokud na základě příznaků a vývoje vaší nemoci dojdete k rozhodnutí, že by mohlo jít o koronavirus a má smysl se nechat testovat, váš obvoďák vám v tom pomůže a odkáže vás na patřičné instituce. Je třeba komunikovat s místně příslušnou hygienickou stanicí a místem, které testy provádí. V případě akutních potíží volejte pohotovost, pro více informací speciální linku 1212.

Počítejte s odmítnutím



Dosud platilo, že k vyšetření vás opravňovala kombinace jasných symptomů a buď cestovatelské anamnézy (byli jste v rizikové zemi), nebo bližší kontakt s člověkem s potvrzenou nákazou. Nyní se situace změnila, až u poloviny testovaných v posledních dnech není jisté, kde k nákaze přišli, mohli se nakazit v obchodě nebo v MHD, případně od kolegů, kteří se zatím nejeví jako příznakoví. Proto už by měl mít na otestování teoreticky nárok skutečně každý, omezené jsou ale kapacitní možnosti. Může se stát, že vám lékař doporučí, ať jste doma, léčíte se běžnými léčivy jako při chřipce, a prostě počkáte. Pokud váš stav není vážný, řiďte se tím. Jakmile by se ale zhoršil, volejte přímo hygienu nebo pohotovost. Jestliže se vám nechce čekat, kontaktujte soukromé odběrové místo.

Zájem o testování je enormní, podívejte se na reportáž:

Bude to drahé?

"Pokud vám testování nařídil hygienik nebo lékař, je hrazené z veřejného zdravotního pojištění," vysvětluje ministerstvo. Pokud vás lékař nevyhodnotil jako rizikového pacienta a na testování vás nedoporučil, můžete si ho vyžádat sami, a to i na soukromých klinikách. Počítejte s tím, že v takovém případě se za odběr platí. Cena se řídí dle ceníku laboratoří, pohybuje se v tisících. V každém případě i soukromé laboratoře kontaktujte telefonicky, nechoďte tam osobně bez domluvy.

Neriskujete v nemocnici nákazu?

Nemocnicím je lepší se momentálně spíše vyhýbat. I když si budete domlouvat testování, neznamená to, že se musíte vydat mezi davy pacientů a zdravotnického personálu. Na některých místech vznikají speciální odběrové stany nebo mobilní buňky, jinde vyčleňují oddělení výhradně pro vyšetření na koronavirus, aby nedocházelo k míchání s jinými pacienty. V mnoha krajích jezdí i tzv. odběrové sanitky, které dojedou pro vzorek až k vám domů.

Půl hodiny až dva dny

V Česku jsou momentálně k dispozici první rychlotesty, u kterých je výsledek znám do půl hodiny. "Ty budou přednostně užívány u těch případů, které mají jednoznačné příznaky," uvedl epidemiolog Roman Prymula. Stát jich má zatím jen velmi omezené množství a distribuuje je do jednotlivých regionů, obcí, které jsou na Olomoucku v karanténě, do krajských nemocnic a složkám záchranářů. Pravděpodobně budete tedy testováni klasickými testy, u nichž se na výsledky čeká 48 hodin. Počítejte také s tím, že testování nemusí být na počkání, zájemců je stále více než kapacitních možností, například v Praze se stále čeká až pět dní.

Rychlotesty jsou konečně v ČR. Podívejte se na reportáž:



Místní příslušnost

Jste z bezpečnostních důvodů v karanténě například na chatě? Nevolejte v tom případě hygienickou stanici ve svém trvalém bydlišti, ale v regionu, pod který nyní spadáte. Museli by si vás jinak administrativně předávat, což by testování jen zbytečně prodloužilo, obracejte se proto vždy na instituci, v jejímž regionu se skutečně nacházíte. Seznam krajských hygienických stanic i s potřebnými kontakty najdete na stránkách ministerstva zdravotnictví ZDE.

Bolí odběr?

Odběr se hodně podobá tomu, který absolvujete při podezření na chřipku. Testuje se výtěr z krku nebo nosu a vzorek krve. "Jde o test PCR na průkaz nukleové kyseliny. Test prokazuje, zda je daný jedinec infikován, tzn. jestli má virus v krvi nebo například ve výtěru z dýchacích cest," doplňuje ministerstvo zdravotnictví.

Čeká vás hospitalizace?

Jestliže nespadáte do rizikové skupiny (lidé s oslabenou imunitou, senioři nad 65 let, vážně nemocní), je dost pravděpodobné, že i v případě potvrzeného onemocnění Covid-19 u vás nemoc bude probíhat podobně jako běžné chřipkové onemocnění. Můžete ho normálně vyležet doma, aniž byste museli být hospitalizovaní v nemocnici.

"Podle závažnosti je vám nařízena buď domácí karanténa (lehký průběh), nebo hospitalizace na infekční oddělení do příslušné nemocnice," vysvětluje ministerstvo. V České republice bylo dosud nakaženo 464 lidí, z toho 80 % má mít jen lehký průběh onemocnění. Hospitalizováno je 52 lidí, z toho stav 12 pacientů je velmi lehký, 23 dalších pak lehký. Celkem 12 pacientů je ve středně těžkém stavu, pět v těžkém, vyžadujícím napojení na plicní ventilaci.



Počítejte s karanténou

I když vám vyjde test jako negativní, počítejte s karanténou. Ta trvá 14 dní a je přísně vyžadována, její případné porušení může být pokutování až do výše tří milionů korun.

Kdy nemoc končí

O tom rozhoduje nové testování. "Pacient je považován za vyléčeného po dvou negativních PCR vyšetřeních provedených s odstupem 24 až 48 hodin," vysvětluje Státní zdravotní ústav. Česko má zatím potvrzené první tři vyléčené pacienty.

