Německo zavádí pro Čechy přísná pravidla pro vstup. PŘEHLED

Německo od neděle 14. února obnovuje kontroly na všech hraničních přechodech s Českem. Do země se dá z tuzemska přicestovat jen v šesti případech. Smůlu má i naprostá většina pendlerů. Lidé s výjimkami musejí mít negativní test a nastoupit do karantény. Redakce TN.cz připravila přehled situací, za kterých je možné do Německa vstoupit.