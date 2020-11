Babiš pronesl projev k 17. listopadu: "Žijeme v obrovských omezeních, já stejně jako vy."

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) se ve svém projevu k výročí 17. listopadu obrátil na české občany. Apeloval na to, aby lidé zkusili vydržet náročné pandemické období a svátek strávili se svými rodinami. Premiér také prohlásil, že navzdory epidemii je Česko ekonomicky silná a svobodná země a že "hlavní očekávání listopadu 1989 se naplnilo".

Skutečnost, že Den boje za svobodu a demokracii lidé slaví doma, hodnotu svátku podle premiéra Babiše nijak nesnižuje. Připustil ale, že je mu líto, že kvůli koronaviru lidé ztratili část své svobody.

"Chtěl bych vám jen říct, že mě strašně mrzí, že jsme teď kvůli viru kus téhle svobody dočasně ztratili. Žijeme v obrovských omezeních, já stejně jako vy," prohlásil Andrej Babiš při úterním projevu.

Připomněl také, že řada lidí se kvůli omezení cítí osaměle a ztrácí životní jistotu. Každodenní život se proměnil na chození do práce a z práce, případně do přírody. "Všechny možnosti, jak se potkat s ostatními, jsou silně omezené. Můžeme si volat, ale blízkost druhého člověka nic nenahradí. Klade to na nás obrovské nároky a jsme v tom všichni společně," vyjádřil se premiér.

I přes všechna omezení je dle jeho slov ale Česko stále svobodná a silná země s platnou ústavou a nezávislými institucemi. Hlavní očekávání listopadu 1989, tedy svoboda slova, cestování a podnikání a svobodné volby, se podle něj naplnila.

Premiér pochválil také českou armádu a vyjádřil dík zdravotníkům a dalším pracovníkům z první linie i všem ostatním, kteří dodržují opatření. Připomněl také, že "máme nejnižší nezaměstnanost a nejnižší zadlužení ze států naší velikosti v Evropské unii".

Češi by podle Babiše měli náročné období zkusit překonat ve společnosti svých blízkých. Po "porážce viru" prý zemi čeká nejlepší období v historii.

"Stejně jako v listopadu 1989 se všichni v téhle zemi spojili, aby padl režim, tak i teď je chvíle, kdy se naše země musí spojit. Ještě nikdy jsme neměli každý z nás takovou zodpovědnost za celý národ, za nás všechny," řekl předseda vlády.