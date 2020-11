Přemýšlíte letos nad dovolenou? Pozor na opatření v těchto zemích

Spojené arabské emiráty

Emiráty mají v sobě pro každého něco. Destinace jako Dubaj nebo Abu Dhabi jsou moderními velkoměsty, kde to žije ve dne v noci. Preferujete-li spíše relaxační dovolenou u moře, pak vás nadchne čím dál vyhledávanější Ras Al-Khaimah.



Pokud se rozhodnete v nejbližší době navštívit tento kout Arabského poloostrova, budou od vás vyžadovány dva testy na covid-19. Cestující z České republiky musí ještě před odletem předložit výsledky negativního testu ne staršího než 96 hodin. Po příletu je nutné absolvovat další test na covid-19, stáhnout si speciální aplikaci a registrovat se. SAE patří mezi „červené“ země, po návratu do České republiky je tedy nutné vyplnit příjezdový formulář a podle instrukcí vaší místní hygienické stanice absolvovat test nebo karanténu.

Egypt

Jedna z nejlidnatějších zemí Afriky je zárukou slunce a tepla, i když je u nás tak, že by ani psa nevyhnal. Egypt nabízí potápění u korálových útesů, vodní sporty jako windsurfing nebo kitesurfing, výlety do pouště, ale i prohlídku starověkých památek jedné z prvních moderních civilizací. Mezi nejznámější a nejoblíbenější destinace patří Marsa Alam, Hurghada, Šarm al-Šajch nebo Safaga.



Egypt už během léta obnovil turistické lety, od 1. září je při příjezdu do země nutné předložit negativní test ne starší než 72 hodin. Děti do 6 let tuto povinnost nemají. Každý cestující musí vyplnit prohlášení cestovatele s osobními údaji, které následně odevzdá při příletu a musí mít rovněž uzavřeno zdravotní cestovní pojištění.

Srí Lanka

Srí Lanka zaujme především milovníky divočejší přírody, dá se jít na procházku po čajových plantážích nebo na výlet do hor, na projížďku po kopcích ostrova si můžete půjčit čtyřkolku nebo motorku. Jsou tu ale i místa, kde se dá v klidu vykoupat a relaxovat na pláži.



V přírodě ale pozor na hadí uštknutí nebo štípance od hmyzu, vyplatí se mít očkování proti žloutence A & B a proti malárii. Pro návštěvu je potřeba získat třicetidenní vízum. Hned zítra se však na Srí Lanku nedostanete, letecké společnosti mají od 19. března 2020 zákaz přivézt sem turisty. Místní vláda zatím neoznámila datum, kdy se země znovu otevře okolnímu světu.

Kanárské ostrovy

Na Kanárských ostrovech si vybere každý to svoje. Milovníky rozmanité přírody zaujme ostrov Tenerife, na Fuerteventuře nebo Gran Canarii zase najdete nádherné dlouhé pláže vhodné k romantickým procházkám. Pro fanoušky turistiky v typickém prostředí ostrova jsou tu zase ostrovy El Hierro nebo La Palma.



Na návštěvu Kanárských ostrovů nepotřebujete vízum, území je autonomním společenstvím Španělska. Španělská vláda však bude od 14. listopadu po turistech přijíždějící na Kanárské ostrovy požadovat negativní test na koronavirus. Test nesmí být starší 72 hodin, děti do šesti let mají z testování výjimku.

Thajsko

Království na jihovýchodě pevninské Asie je pro Čechy dlouhodobou jedničkou při výběru exotiky, kterou jsme objevili už v 90. letech. Největšími taháky jsou všudypřítomné teplo i v zimě a průzračné moře s teplotou až 28 °C. Dalším lákadlem je místní vynikající kuchyně, kterou někteří označují za nejlepší v Asii.



Češi do Thajska aktuálně nesmí. Nouzový stav v zemi byl prodloužen do 30.11.2020 a vstup do země je povolen pouze ve speciálních případech.



Do Thajska budete potřebovat pouze pas a cestovní pojištění, čeští turisté se mohou v Thajsku zdržet 30 dní bez víza. U pojištění si však neváhejte připlatit a vyřídit jej důkladně. Mělo by obsahovat hodně vysoký léčební limit (náklady na léčbu mimo Evropu jsou často násobně vyšší), zdravotní repatriaci (transport zpět do ČR z vážných zdravotních důvodů) a krytí ztráty nebo poškození zavazadel. Zejména v hlavním městě je kriminalita poměrně vysoká.



A na závěr: Pozor na nečekané zloděje! Všudypřítomné opičky, které skáčou po stromech, se zdají být neškodné a roztomilé, s oblibou však kradou turistům mobily a foťáky a získat své cennosti zpátky se může stát zapeklitým problémem.

Dominikánská republika

Pláže s bílým pískem u křišťálově břinkavého oceánu, palmy, spousta kvalitního rumu a atmosféra Karibiku… to nezní špatně, že? Ideálním místem pro takovou dovolenou je Dominikánská republika. Na plážích je nespočet barů se všemi možnými druhy rumů, můžete si tu dát kubánský doutníček nebo místní populární drink Coco Loco (Bláznivý kokos) – obsahem je šťáva z kokosu, rum a ledová tříšť, to vše podávané v kokosovém ořechu.



Pro cestu na karibský ostrov potřebujete pas a turistickou kartu (ta jde koupit na letišti tam). Vízum při pobytu do 90 dní není potřeba. Od 16. září již není podmínkou vstupu do země negativní PCR test, testy jsou namátkově prováděny na letišti v Santo Domingu. Stále ale platí noční zákaz vycházení od 21:00 do 5:00, o víkendech od 19:00. Pozor, místní policie trvá na striktním dodržování. Samozřejmostí je mít zakrytá ústa a nos na veřejnosti.

Kapverdy

Podzim je pro dovolenou zde ideální, na ostrovech totiž v tuto dobu nejméně fouká a oceán je po létě krásně vyhřátý. Kapverdy nabízí procházky po dlouhých prázdných plážích s výhledem na zapadající Slunce nad Atlantikem. Při koupání si však dejte velký pozor na vlny – ostrovy se nachází uprostřed Atlantského oceánu a proudy bývají velmi silné, méně zkušeným plavcům hrozí utonutí.



Sem potřebujete pouze pas a cestovní pojištění, víza byla v roce 2019 zrušena a nahrazena letištní taxou ve výši 3,400 kapverdských escudos (zhruba 31€). Na cestu tam je povinnost mít negativní test na covid-19 ne starší 72 hodin (neplatí pro děti do 7 let). Po návratu do ČR budete muset podstoupit test na covid-19 nebo karanténní opatření.