Přestat platit lidem covid testy "na zábavu"? Čtenáři TN.cz mají jasno!

Velký rozruch vyvolala slova ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), který minulý týden naznačil, že by stát měl přestat proplácet testy na koronavirus. Podle Vojtěcha k tomu dojde s tím, jak se rozšíří očkování. S Vojtěchovým názorem souhlasí jen něco málo přes třetinu čtenářů TN.cz, kteří hlasovali v anketě.

Že by se proplácení testů mělo omezit, naznačil Vojtěch ve čtvrtečním rozhovoru pro web SeznamZprávy. Omezení by se týkalo těch testů, které si lidé nechávají udělat například kvůli návštěvě restaurace, kadeřnictví či kulturní akce. Proplácené by zůstaly nadále testy s žádankou od krajské hygienické stanice či praktického lékaře.

"Z veřejného zdravotního pojištění by se měly hradit testy, které mají indikaci. I celá řada odborníků kritizuje, že hradíme testy pro zábavu," řekl v rozhovoru Vojtěch.

Od čtvrtka jste na webu TN.cz mohli hlasovat, jestli s omezení, proplácení testů souhlasíte. K nedělní 21:32 hlasovalo 4437 čtenářů, z toho 2778 (62,6 %) by proplácení testů ponechalo coby vhodný nástroj boje proti covidu. Pro to, aby se testy "pro zábavu" přestaly proplácet, souhlasí 1659 (37,4 procent) respondentů.

Výsledky ankety:

"Chcete po lidech, aby se testovali pokaždé, když vylezou z baráku, tak to taky zaplaťte," rozčiluje se v komentářích na facebooku paní Petra.

Vojtěch v rozhovoru řekl, že smysl proplácení testů je, aby lidé měli alternativu k očkování, pokud musí na injekci čekat. "Pokud budeme v situaci, kdy už nebude žádná bariéra a každý se bude moci bez čekání naočkovat, tak si myslím, že přirozeně ten počet testů, které jsou hrazeny, se bude snižovat," dodal ministr.

Lidé mají z veřejného pojištění nárok na dva PCR testy měsíčně a čtyři antigenní testy. Případné další testy si musí zaplatit. Maximální cena testů pro samoplátce je řízená cenovým předpisem ministerstva zdravotnictví. Za PCR test mohou lidé od začátku června zaplatit nejvýše 614 Kč za samotný test a dalších 200 Kč za odběr, u antigenního testu je stanovena maximální cena na 201 korun.