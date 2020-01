Ministr dopravy Kremlík skončil. Ve funkci ho nahradí Karel Havlíček

S dlouhodobým vedením dvou ministerských resortů jedním ministrem vyjádřil nesouhlas ministr kultury Lubomír Zaorálek i místopředseda poslanecké sněmovny Vojtěch Filip.

Obavy totiž budí návrh premiéra Andreje Babiše na sloučení několika různých ministerských rezortů. Proti návrhu se ostře vyjádřil i bývalý předseda KDU-ČSL Marek Výborný, který premiérovi doporučil, ať si celou vládu raději řídí sám.

Mm nvrh pro @AndrejBabis. Odvolejte vechny ministry za ANO a vldu ite sm. Konen to budete mt v ruce a nebudou hrozit dn manaersk selhn. https://t.co/GonAlD8sSO — Marek Vborn (@MarekVyborny) January 20, 2020

Ačkoli proti samotnému Havlíčkovi vystupuje ostře jen málokdo, jeho vedení resortu dopravy dává reálné obrysy nápadu premiéra Andreje Babiše na sloučení ministerstev dopravy a průmyslu a obchodu. Podle vyjádření poslanců je jakékoli slučování ministerstev absolutní nesmysl, ať už se jedná o agendu průmyslu a obchodu, dopravy a místního rozvoje, nebo sloučení ministerstva práce a sociálních věcí a zdravotnictví.

Prezident republiky povil podle l. 68 odst. 5 stavnho zkona . 1/1993 Sb., stava esk republiky, s innost od 24. ledna 2020 zenm Ministerstva dopravy mstopedsedu vldy a ministra prmyslu a obchodu Karla Havlka. — Ji Ovek (@PREZIDENTmluvci) January 22, 2020

"Na vládě jsme jednoznačně dospěli k závěru, že je to neefektivní a že by to k ničemu nevedlo. Žádný problém by se tím nevyřešil. Je evidentní, že každé z ministerstev má své vlastní zájmy. Ten problém se nevyřeší tím, že je sloučíme. My jsme řekli ne takovému slučování. Když řeknete sloučení sociálních věcí a zdravotnictví, tak to vlastně dělá rozpočet více než bilion korun," řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD).

"Když si představím ministra, který by spravoval více než bilion korun a nesl za to odpovědnost, tak z toho podklesávají kolena. To je podle mě nemožné. Ministerstvo práce a sociálních věcí je podle mě z největších. Nejenom z hlediska peněz, ale z hlediska agendy. Už dlouhodobě obdivuji každého ministra práce a sociálních věcí. Zdravotnictví je další gigant. Já si nedovedu představit, jak by se to dalo uřídit. To jeden ministr kapacitně nezvládne. Samo například ministerstvo dopravy je obrovské," dodal Zaorálek.

Místopředseda poslanecké sněmovny Vojtěch Filip (KSČM) vyjádřil obavy, nakolik by byl Havlíček schopný kvalitně vést dva resorty najednou. Je přesvědčený, že zájmy ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva dopravy by mohly kolidovat.

"Vztah mezi ministerstvem průmyslu a obchodu a ministerstvem dopravy bývá někdy kontradiktorní. To znamená, že zájmy dopravců a výrobců jsou opravdu odlišné a je potřeba, aby se to vyrovnávalo mezirezortně a nikoliv uvnitř jednoho resortu, kdy by mohlo dojít k poškození jednoho nebo druhého. Jsem přesvědčen, že tu přechodnou dobu místopředseda vlády Havlíček zvládne, ale čekám od předsedy vlády jmenování nového ministra dopravy," řekl Filip.

"Karel Havlíček je člověk, který rozumí oblasti, o tom nikdo nepochybuje, ale samozřejmě to není Superman, jako žádný politik. Zvládat pro něj už třetí velmi složitou a důležitou oblast, je podle mého názoru zcela nemožné. Kdyby pan Havlíček měl pouze rezort dopravy, tak já nepochybuji o tom, že by to zvládl a že by to zvládl lépe, než jeho dva předchůdci. Ale vzhledem k tomu, že vede další obrovský resort, resort průmyslu, který je velmi důležitý také a není to žádný okrajový resort, tak prostě podle mého názoru to možné není," svěřil se TN.cz místopředseda ČSSD Ondřej Veselý.

Ta debata o ministerstvech m bav. Kdysi bylo ministerstvo hospodstv, politici ale asi mli mlo mst, tak ho rozdlili. Soust bylo MD, MPO i MMR. e to je hodn agendy? No, ano, je. Muste je proste dit, postavit si siln tm. — Andrej Babi (@AndrejBabis) January 21, 2020

"Svědčí to pouze o tom, že hnutí ANO naprosto docházejí odborníci a Andrej Babiš neví kudy kam a řeší to tím, že jmenuje jednoho člověka vlastně už na třetí pozici. Ono se málo mluví o tom, že pan Havlíček už má na starosti i vzdělání a inovace, což byl samostatný resort v předchozí vládě. A u tyto dva resorty pan Havlíček má, navíc je vicepremiér, také toho má opravdu hodně a zvládnout se všechno nedá. Je to, jako kdybyste seděli zadkem ne na dvou, ale na třech nebo na čtyřech židlích," dodal Veselý.

Připouští, že část práce lze "hodit" na náměstky, ale ve výsledku bude chod spojených resortů značně pokulhávat: "Ty výzvy jsou obrovské na obou resortech. Být na místě pana Havlíčka, trochu bych se toho obával, protože jak je známo u premiéra Babiše, stačí jediná věc, kterou nebude stíhat, nedošlápne si na ni a už letí ze všech ministerstev. Je to opravdu výzva pro dva lidi, ne-li pro tři."

Sloučení by tak prý zásadním způsobem ohrozilo fungování ministerstev. ČSSD i KSČM předpokládají, že pokud bude jeden ministr dlouhodobě řídit dvě různá ministerstva, dříve či později jedno z nich upřednostní a to druhé na tom bude bito. Právě ministerstvo dopravy svorně označují za jedno z nejnáročnějších, co se týče vedení.