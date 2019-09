Babiš se nemusí bát dalšího stíhání! Zeman mu případně udělí milost

Premiér Andrej Babiš (ANO) si zřejmě může oddechnout. Prezident Miloš Zeman prohlásil, že je připravený udělit mu milost v případě, že by chtěl nejvyšší státní zástupce pokračovat ve stíhání. Milost by si pak musel Babiš jako premiér sám podepsat. Kalousek má obavy o Babišovo zdraví.

Pokud by nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman rozhodl o obžalování Babiše, je prezident Zeman připravený využít práva abolice. To znamená, že by mohl další trestní stíhání zastavit. Řekl to v rozhovoru pro TV Barrandov.



Miloš Zeman pochválil dosavadní práci státních zástupců. Další pokračování ve stíhání už by ale považoval za politicky motivované a cítil by povinnost zasáhnout.

Prezident Milo Zeman vyuije prva abolice v ppad premira Andreje Babie, pokud nejvy sttn zstupce zru rozhodnut o zastaven jeho sthn. ekl to v TV Barrandov. — Ji Ovek (@PREZIDENTmluvci) 19. z 2019

Pro abolici je ale potřeba podpisu premiéra, což je v tomto případě Andrej Babiš. Bylo by tedy na něm, jestli si podepíše vlastní milost.

Anketa Měl by Miloš Zeman v případě Andreje Babiše využít abolice? Ano, je to politický proces 46 58 hlasů Ne, rozhodnout musí justiční systém 54 69 hlasů Hlasovalo 127 lidí.

"Mám docela obyčejnou lidskou obavu o zdraví Andreje Babiše. Miloš Zeman vždy tvrdil, že milost udělí pouze z vážných humanitárních důvodů. Zjevně ví o zdravotní kondici předsedy vlády České republiky něco, co je veřejnosti neznámo," komentoval prezidentovo prohlášení poslanec Miroslav Kalousek (TOP 09) na sociálních sítích.

Pokud by prezident chtl zastavit trestn sthn Andreje Babie, vyadovalo by takov rozhodnut spolupodpis Andreje Babie. stava l. 63. Andrej Babi by tak rozhodoval o svm vlastnm sthn. Kdo z Vs to m? #chucpe https://t.co/q1wBkZmFSN prostednictvm @echo24cz — Marek Vborn (@MarekVyborny) 19. z 2019

"Jasný důkaz, proč byl a je Babiš vůči Zemanovi submisivní. Potřebuje ho. Vyhrožování abolicí je nemístný nátlak na nejvyššího státního zástupce a vzkaz lidem: stále existují vyvolení, na které spravedlnost nedosáhne. Všichni jsme si rovni. Někteří ale rovnější," sdělil předseda STAN Vít Rakušan.



V pátek minulý týden rozhodl státní zástupce Jaroslav Šaroch o zastavení trestního stíhání Babiše a dalších v kauze Čapí hnízdo. Rozhodnutí potvrdil i jeho nadřízená Martin Erazím. Rozhodnutí ještě může zvrátit nejvyšší státní zástupce.