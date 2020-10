Prymula přitvrzuje! Do hospody chce Čechy pustit až po registraci

Návrh může být využit i v rámci chytré karantény. Podobná opatření již platí v Německu nebo Velké Británii. Lidé se při návštěvě stravovacího podniku zapíší a uvedou své osobní údaje.

"Lidé, kteří budou chodit do restaurací, se tam zapíší tak, jak je to třeba v Německu. Je to věc, která výrazně umožní potom trasování, případně zapojení chytré karantény," řekl ministr Prymula v Poslanecké sněmovně.

Reagoval tak na vyjádření poslance Ondřeje Profanta (Piráti) ohledně dosavadní činnosti ministerstva zdravotnictví i vlády. Profant vytýkal zejména nepředvídatelná rozhodnutí, zveřejňování pouze některých dat ke koronaviru, váznoucí komunikaci ze strany krajských hygienických stanic a nefunkční chytrou karanténu.

Prymula uznal, že například aplikace eRouška potřebuje aktivnější kampaň, na které se dle jeho slov aktuálně pracuje. Aplikaci si zatím nainstalovalo zhruba 560 tisíc lidí. Souhlasil s Profantem v tom, že automatická registrace návštěvníků stravovacích podniků by mohla výrazně usnadnit nejen trasování, ale i zapojení chytré karantény.

"Ten problém, který v tuto chvíli máme, je, že chytrá karanténa je efektivní v počtech do od 300 do 500 případů. Pokud jsme na počtech kolem tří tisíc, tak ta její efektivita skutečně klesá. Máme tady komunitní šíření, kdy je chytrá karanténa podstatně méně účinná, proto musíme udělat to zabrždění, které je prudší, bohužel, a potom se vrátit k důslednému dodržování chytré karantény," shrnul Prymula.



Aktuálně platí, že všechny stravovací podniky musí povinně zavřít v deset hodin večer. Znovu otevřít mohou až po šesté hodině ráno. Pokud na vás nezbyde místo k sezení, do podniku se nedostanete. Od příštího pondělí navíc může u jednoho stolu sedět pouze šest lidí.

Od 5. října totiž v Česku opět platí nouzový stav.

"Já opakovaně deklaruji, že ohrožené skupiny, které mají různá další onemocnění, jsou skupiny, které by v tuto chvíli měly zůstávat doma, co to jde," řekl ministr zdravotnictví.

Ministr Prymula také upřesnil pravidla týkající se škol.