Vláda má splnit 15 výzev. Babiš slíbil dokončit dálnice do roku 2027

Usnadnění života českým firmám. To si slibuje Svaz průmyslu a dopravy ČR od 15 výzev, které v pondělí předal české vládě prostřednictvím premiéra Andreje Babiše (ANO). Těchto 15 výzev by podle svazu měla vláda naplnit do konce jejího mandátu, tedy v následujících dvou letech.