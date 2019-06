Připravte se na cestu do zahraničí. V každé zemi platí jiná pravidla

Někteří lidé vyrazí na dovolenou autem, aniž by si předem zjistili, jaká pravidla v zemích platí. Poté jsou překvapení, když dostanou pokutu. Přitom veškeré informace mohou získat například na webových stránkách BESIP nebo bezpecnecesty.cz.

Tam se například dočtou, že v Chorvatsku nebo v Itálii mohou řídit řidiči osobního auta i s 0,5 promile, v Řecku zase platí zákaz kouření za volantem v přítomnosti dětí do 12 let nebo těhotných žen.

Chorvatsko

Oblíbená destinace Čechů toleruje 0,5 promile za volantem u řidičů osobního auta starších 24 let. Pokud pravidlo porušíte, hrozí pokuta, která se pohybuje od 500 chorvatských kun (přes tisíc korun) a výše. Povinné je mít u sebe reflexní vestu, lékárničku nebo výstražný trojúhelník. Světla musí být zapnuta za snížené viditelnosti a v zimě (od poslední neděle v říjnu do poslední neděle v březnu), u motocyklů celodenně.

Na dálnici je povolená rychlost 130 km/h, pro řidiče mladší 24 let a s praxí méně než dva roky pak 120 km/h. Mimo obec platí 90 km/h, o deset kilometrů méně musí opět jet řidiči mladší 24 let s praxí kratší dva roky. V obci je rychlostní limit pro všechny řidiče 50 km/h.

Dětské autosedačky jsou povinné do pěti let věku. Od pěti do 12 let musí mít dítě tříbodový pás a minimálně podsedák. Vepředu mohou cestovat děti do dvou let v autosedačce typu vajíčko nebo starší 12 let.

Itálie

V Itálii můžete řídit s 0,5 promile jako v Chorvatsku, akorát se zde liší minimální věk, který je 21 let. Při nedodržení pravidel můžete dostat pokutu až ve výši 530 eur (přes 13 tisíc korun). Reflexní vesty jsou povinné pro všechny pasažéry, dále musíte mít u sebe lékárničku a výstražný trojúhelník, který se umisťuje na vozidlo, vedle vozidla, nebo v případě potřeby je potřeba použít varovná světla. Celodenní svícení je pak podle BESIP povinné jen na dálnicích nebo v tunelech.

Řidiči osobního auta mohou jet na dálnici 130 km/h, mimo obec 90 km/h a v obci 50 km/h. Pokud řídíte méně než tři roky, na dálnici musíte dodržet rychlostní limit 110 km/h, mimo obec i v obci pak platí stejná rychlost jako pro ostatní řidiče.

Autosedačku musejí mít děti, které mají nižší váhu než 36 kilogramů a nepřesahují 150 centimetrů. V Itálii je také povinné, aby dítě do devíti let cestovalo ve vajíčku a proti směru jízdy.

Zakázané je kouření v autě s dětmi do sedmnácti let nebo těhotnými ženami. Pokuta se za nedodržení pohybuje od 500 do 5000 eur (tedy 12 900 až 128 tisíc korun).

Jak je to v Řecku, Španělsku nebo Německu, se podívejte na další stránce: