Další konflikt kvůli opatřením. Ženu s dítětem vyhodil prodavač z obchodu

Mezi lidmi přibývá sporů kvůli vládním opatřením. Vedle konfliktů o nedodržování povinnosti nosit na veřejnosti zakrytá ústa a nos, se tento týden objevil i případ, kdy prodavač nedovolil nakoupit v obchodě ženě s dítětem. A to i přesto, že by tím žena žádné nařízení neporušila. Psychologové v těchto situacích radí snažit se konfliktům předcházet.

Incident se odehrál v úterý před poledem v obchodě s chovatelskými potřebami v Bruntálu. Jeho majitel vykázal z prodejny matku předškoláka, protože odmítala, aby na ni dítě počkalo venku. Prodejce ale trval na tom, že v malém obchodě smí být jen jeden zákazník. A mylně se přitom domníval, že i malé dítě lze považovat za jednu osobu.

Žena si konflikt natočila a video umístila na sociální sítě. TN.cz ho zveřejňuje s jejím souhlasem. "Tohle jednání pána majitele je moc. Co si vůbec o sobě myslí? Když nechce prodávat, ať zavře," napsala ke své nahrávce Tereza, maminka pětiletého klučiny.

Podobnou zkušenost mají v prodejně i další zákazníci, a to včetně mužů. Jedna z maminek odešla s tříletým dítětem z prodejny dokonce s pláčem. "Ráno mně dával ´čočku´. Prý že je moje tříleté dítě nakažené. A že prý mi ho má ohlídat sousedka. Už tam nikdy nepůjdu!" napsala paní Lenka.

Podle vládního nařízení smí být v prodejnách jen jeden zákazník na 15 m2 prodejní plochy, ale u nejmenších prodejen, které nemají ani 15 m2 se to nevztahuje na děti do 15 let, u ostatních pak na děti do šesti let.

Jednání obchodníka otřáslo například psycholožkou Vladislavou Moravčíkovou. "Neexistuje, aby se někdo snažil oddělovat dítě od rodiče! To má právo na ochranu rodičů," zdůraznila. Je otřesena tím, že někoho vůbec napadne, že by matky mohly nechávat děti čekat samotné venku před obchodem.

"Je to přes čáru. Policie by to mohla vyhodnotit jako přestupek. Nelze totiž nutit dospělou osobu, aby opustila své dítě," konstatovala psycholožka z poradenského Centra ROZUM.

Majitel bruntálského obchodu ale trvá na svém. "Vyprovodím všechny s dětmi. Ať k nám takoví lidé raději ani nechodí," řekl TN.cz. Svoji nevstřícnost k dětem vysvětluje strachem z nákazy.

Má totiž špatnou zkušenost ve své rodině, kde jeho 2,5letá vnučka nakazila svého tatínka a ten pak covid-19 málem nepřežil. Navíc on sám i jeho manželka patří k těžce nemocným a infekce by mohla jejich základní onemocnění zhoršit.

"Dítě může počkat klidně před otevřenými dveřmi v chodbičce, než si maminka nakoupí. Ale vstupovat do prodejny mu nedovolím," prohlásil majitel prodejny rezolutně.

Konfliktů přibývá, i se strážci zákona

Zmlácený senior v metru kvůli napomenutí za nenasazenou roušku, matka dítěte zuřivě odmítající výzvu strážníků, aby si nasadila respirátor, stejně jako tatínek tříletého klučiny, kterého pak také zaklekli strážníci - tyto případy mají jedno společné – stupňování netolerance a možná i sobectví ve společnosti. A také nezkušenost policistů, kteří nezvládají nové situace.

Anketa Jak byste se zachovali, kdybyste byli na místě maminky s dítětem? Podřídili byste se přání prodejce 0 0 hlasů Trvali byste na tom, aby vás obsloužil v přítomnosti dítěte 0 0 hlasů Odešli byste a nechali to být 0 0 hlasů Odešli byste, ale oznámili byste událost policii 0 0 hlasů Hlasovalo 0 lidí.

"Je vidět, že frustrace narůstá. Důsledkem pak jsou nepřátelské projevy. Nedávná bitka ve sněmovně je dalším takovým případem," řekl TN.cz psycholog Tomáš Morávek. Projevy agresivity jsou podle něj důsledkem toho, že lidé mají silný pocit ohrožení a jsou frustrováni tím, jak dlouho už omezení trvají.

Jak předcházet konfliktům? Psychologové doporučují nezkoušet se s neukázněnými lidmi hádat. "Určitě nezapřádat diskusi," řekla na dotaz TN.cz psycholožka Vladislava Moravčíková. Každá strana má své argumenty a sotva lze očekávat, že je z minuty na minutu změní.