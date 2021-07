Prodělali jste covid na dovolené? České úřady vám ho nemusí uznat!

Pokud vám zahraniční dovolenou pokazí koronavirus a nemoc si "odbudete" ještě tam, nejspíš předpokládáte, že po příjezdu vám české úřady vše uznají a bude se na vás vztahovat například 180denní imunita. I když ve většině případů to tak je, neplatí to bohužel vždycky.

Redakci TN.cz se ozvala Vlasta B., která na jaře prodělala na dovolené v Egyptě covid-19. A předpokládala, že po návratu do Česka se tak díky tomu vyhne povinnosti se testovat. Jenže to se podle jejích slov nestalo.

"Naše republika neakceptuje jiné testy o prodělaném covidu než ty, které proběhly u nás. Což mi přijde naprosto šílené. Lékaři i hygienické stanici byly doloženy veškeré doklady a přesto není možné do systému tyto údaje zavést. Takže přestože jsem covid prokazatelně prodělala (3 pozitivní testy v Egyptě, plnění pojišťovnou), nevztahuje se na mě 180denní výjimka z testování a karantény," postěžovala si Vlasta B.

Zoufalá žena oslovila přímo české hygieniky i Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), ani na jednom z míst prý ale nic nemohou dělat. "Toto považuji ze strany české legislativy za diskriminující," zlobí se turistka.

Redakce TN.cz oslovila s žádostí o vyjádření ministerstvo zdravotnictví. "Uznat a zavést do systému prodělání nemoci ze zahraničí by měl poskytovatel zdravotních služeb, tedy primárně praktický lékař. A to za splnění určitých formálních náležitostí," reagoval Kryštof Berka z tiskového oddělení resortu. Podmínky přitom udává příslušné ochranné opatření.

V tom se mimo jiné píše, že "za osobu, která prodělala onemocnění covid-19, se považuje osoba, která se prokáže certifikátem o prodělaném onemocnění nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce obsahujícím razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení. A to vydaným lékařem působícím v České republice nebo v jiném členském státu Evropské unie."

Lékař přitom například potvrzuje, že dotyčný covid prokazatelně prodělal a absolvoval izolaci po pozitivním PCR testu. Kámen úrazu je nicméně v tom, že dokument výslovně uvádí jen státy EU. Takže například covid prodělaný v Rakousku české úřady uznají, ale ten z Egypta či Tuniska nikoli.

"Je to tak, nařízení se týká pouze evropských zemí. Podle mých informací se v tuto chvíli v tomto ohledu žádná změna nechystá," řekla TN.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

"Přiznám se, že o tomto problému slyším poprvé. Na nás se spíše obraceli lidé v době, kdy se ještě neuznávalo očkování ze zahraničí," uvedl pro TN.cz výkonný ředitel Asociace cestovních kanceláří ČR Michal Veber.

