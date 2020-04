Promořit Česko? Poslechněte si argumenty předních imunologů

Řízené promoření zdravých obyvatel by mohlo mít dalekosáhlé následky. To ale i dopady ekonomiky v Česku. Názory odborníků na to, jak pokračovat v boji dál se ale liší.

"Správná strategie je, co nejvíc se snažit, abychom eliminovali ten virus z populace. Mělo by se rozhodně testovat, testovat a testovat. Nakažení lidé by měli být izolováni, dáni do karantény. Měli by se ale i hlídat, a to pomocí mobilních telefonů nebo seznamu výběrů z platebních karet,“ říká Václav Hořejší.

"Promořování není nic jiného než postupné uvolňování striktní karantény, tak aby lidé získali přirozenou odolnost. Obchody by měly otevírat postupně a po týdnech hlídat, jak se situace posunula. Když se nestane nic, otevřou se další,“ říká Blanka Říhová.

Jaké dopady můžou mít zrušená omezení, zda má cenu čekat na vakcínu, a kdy se vrátí lidem zpět normální život? Nejen tyto odpovědi nejdete v reportáži pod titulem článku.