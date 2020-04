Promořování populace je přirozený proces. Probíhá neustále, říká Maďar

Promořování společnosti probíhá neustále, už teď. Existuje totiž skupina lidí, která nemá žádné příznaky. Je to jakási imunizace, jedině tak může populace získat kolektivní imunitu. Epidemiolog Rostislav Maďar uvádí, že jde o přirozený proces. Naším úkolem teď je ochránit nejrizikovější skupinu obyvatel a vracet společnost postupně do normálu, říká.

Slovo "promořování" vnímá společnost negativně. Ve skutečnosti to je přirozený proces – jakási imunizace. Virus by měl ale směřovat pouze do zdravé části populace. Rizikovou skupinu je třeba ochránit a odizolovat, říká Maďar.

Imunizace společnosti znamená, že se promoří zdravá část populace do takové míry, aby vznikla kolektivní imunita, tedy zhruba 60 až 70 %. Riziková skupina ale i nadále musí dodržovat zvýšená hygienická opatření.

To znamená stále si chránit dýchací cesty, nezapomínat na 2metrovou vzdálenost a mýt si ruce. Je potřeba, aby to samé dělali i ostatní členové rodiny, kteří přijdou s nejstarší generací do styku.

"Promořování společnosti probíhá neustále, nonstop. Žádná země ho nemá pod kontrolou," říká. Existuje totiž skupina bezpříznakových lidí, kteří nevykazují žádné symptomy. Ti si infekcí procházejí, nebo ji už prodělali.

Kdyby k promořování nedošlo, mělo by to podle Maďara následky. Proto by se společnost měla ke svým běžným životům vracet postupně. A to i z ekonomických důvodů, jinak by stát mohl spadnout do krize a chyběly by finanční prostředky například ve zdravotnictví.

"Všechna opatření se budou postupně zvedat, až když si budeme jisti, že riziková zařízení a riziková místa včetně domácí péče budou zásobeny v nejlepší možné míře ochrannými pomůckami," dodává.

Maďar se vyjádřil i k tomu, zda můžeme poznat, že jsme Covid-19 prodělali, a nevíme o tom. Uvedl, že jde o vysoce infekční nemoc, a to kvůli zmutovaným receptorům. Pokud je tělo oslabeno a neklade odpor, usadí se virus v plicní tkáni a vyvolá tam zánět. Je otázkou, jak dlouho mohou zůstat plíce nefunkční, pokud k tomu ale dojde, nebude to u mnoha lidí.

A jak epidemiolog Rostislav Maďar hodnotí opatření dalších zemí, které se s koronavirem potýkají? To si můžete poslechnout v rozhovoru pro TN.cz. Popisuje tam také nejrizikovější skupinu obyvatel a vyjadřuje se k tomu, zda mohl virus vzniknout uměle, v laboratoři.