Provádíme testy za desítky milionů, ale v Motole je jen pár lidí s Covid-19, diví se ředitel

Členové vlády označují koronavirovou situaci v posledních dnech za velmi vážnou, čísla jsou například podle ministra vnitra Jana Hamáčka alarmující, dle jeho slov je čas omezit sociální kontakty a veřejné akce.

Jaká je situace ve Fakultní nemocnici v Motole, popsal ředitel Miloslav Ludvík na sociálních sítích. "Držme se reality a čísel. Rád bych k dnešnímu dni komentoval reálnou statistiku covidových pacientů ve Fakultní nemocnici v Motole - největší české nemocnici. Aktuálně máme 21 nemocných s Covidem-19, z toho pouze jeden je v těžkém stavu na jednotce intenzivní péče a vyžaduje připojení na plicní ventilátor."

Ostatní pacienti mají podle něj lehký průběh nemoci, jejich léčba probíhá maximálně s podporou kyslíkové terapie. Nejstarší pacient, který je v nemocnici hospitalizován, je ročník 1929, nejmladší 1950. V nemocnici je i několik mladších pacientů s onemocněním Covid-19, ti mají podle Ludvíka vyloženě lehký průběh a v nemocnici jsou kvůli tomu, že mají i jiné zdravotní komplikace.

"Proti této realitě postavme fakt, že denně utrácíme 34 milionů korun za 20 tisíc testů," pozastavil se Ludvík na konci svého příspěvku.

Do soboty v Česku testy prokázaly onemocnění Covid-19 u 46 262 lidí, z toho 21 909 lidí s nemocí bojuje, 23 858 se vyléčilo. V souvislosti s koronavirem zemřelo v Česku 495 lidí.

Celkově bylo k pátečnímu večeru v souvislosti s koronavirem hospitalizováno 480 lidí, z toho 93 z nich je v těžkém stavu a/nebo s vysoce intenzivní péčí.

Oznámení vyvolalo různé reakce. Našli se tací, které informace uklidnila. "Je skvělé, když někdo umí objektivně zhodnotit situaci i za cenu toho, že mu můžou hrozit 'jiné problémy'," reagoval pan Michal.

Další poukazovali na to, že jde o lidi, kteří se nakazili již dříve, nyní ale čísla narůstají, bude tak přibývat i hospitalizovaných. Navíc jde jen o zlomek nemocných. "Je to jako by došlo k leteckému neštěstí, o kterém už víme, ale vy jste řekl, že se v podstatě nikomu nic nestalo, protože k vám do nemocnice přijelo jen pár sanitek. Realita, kterou ukázala Itálie, Británie, USA či Španělsko, je taková, že při rapidním nárůstu nakažených v závěsu se zpožděním stoupá počet vážně nemocných," zhodnotil pan Dan v reakci na příspěvek.

Lékař a senátor Jan Žaloudík v rozhovoru pro TN.cz uvedl, že se neobává kolapsu nemocnic i přesto, že čísla v Česku stále rostou. Aktuálně se dle jeho slov vytváří trend "expertů na Covid-19", žádný konkrétní lékař však podle Žaloudíka nákaze naplno nerozumí. Celý rozhovor najdete ZDE.

Co se nemocnic týče, je situace vážná například v Británii, hospitalizovaných tu přibývá. Británie má nejvíce obětí v Evropě. "Musíme učinit nezbytná opatření, abychom udrželi lidi v bezpečí. Počet lidí v nemocnicích se zdvojnásobí každých osm dní," uvedl britský ministr zdravotnictví Matt Hancock.