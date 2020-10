Provokatéři na demonstraci? Policisté v civilu tam jsou vždycky

Nedělní demonstrace na pražském Staroměstském náměstí se zvrhla v násilné peklo. Vzduchem se nesly rány jako z kanónu a proti řadě agresivních lidí museli zakročit těžkooděnci. Do akce vyjelo i vodní dělo.

Protest oficiálně směřoval proti vládním opatřením kvůli koronavirové epidemii, účastnili se ho však i fotbaloví chuligáni. Právě ti měli jako první zaútočit na přihlížející policisty. Podle některých svědků to bylo naopak. "Celá demonstrace probíhala v naprostém klidu, hodinu a půl lidé stáli, tleskali a zpívali hymnu. Veškeré rozbroje vyprovokovala samotná policie po ukončení demonstrace," tvrdí na facebooku Markéta, která se demonstrace zúčastnila.

Policie jakékoliv provokace ze své strany vylučuje s tím, že strážce zákona v obyčejných uniformách jako první napadli lidé z davu.

"K provokacím ze strany policie v žádném případě nedocházelo. Policisté se snažili dohlížet na pokojnou demonstraci a bohužel po ukončení demonstrace samotným svolavatelem došlo k této situaci, kdy byli velmi brutálně napadení obyčejní policisté," řekla TN.cz mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.

Jeden ze svědků zachytil policistu v civilu, který nasedl do služebního auta a ze Staroměstského náměstí odjel. "To je policajt, ty vole. To mě p**er. Dělá tady bordel a teď vyjíždí autem. Ty vole, ten to tam celý vedl skoro," říká na videu muž s přezdívkou Wašek.





Podle Kropáčové je to nesmysl, nasazení příslušníků bez uniformy je prý naprosto běžné. "Na každé demonstraci jsou policisté v civilu. Jsou to policisté služby kriminální policie a vyšetřování, kteří jsou při každé demonstraci, jakémkoliv shromáždění na místě. Fungují i jako dokumentační skupina, je to zcela běžné," vysvětlila.

Demonstrace měla původně trvat dvě hodiny, kvůli vyššímu počtu účastníků ale pořadatel dostal výzvu rozpustit ji už po hodině. Kvůli protiepidemickým nařízením může protestovat pouze 500 lidí, v centru Prahy se jich v neděli shromáždilo zhruba 2000.

Násilnosti okamžitě odsoudila většina politiků včetně premiéra Andreje Babiše (ANO) nebo prezidenta Miloše Zemana. Podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) se demonstrace může projevit na počtu nakažených koronavirem. Aktivních případů je momentálně přes 100 tisíc.

GALERIE: Protestní akce na Staroměstském náměstí se zvrhla 1 / 23 Zdroj: AKTU.cz Demonstrace fotbalových chuligánů na Staroměstském náměstí se vyhrotila - 23 23 fotografií Zobrazit celou galerii

Policie zadržela přes 100 lidí a přinejmenším 20 lidí museli ošetřit záchranáři. Mezi zraněnými jsou i policisté. "Existuje několik kamerových záběrů, které zachycují začátek toho ataku, který je opravdu velmi brutální. Jeden policista dostal skleněnou láhví do hlavy, druhý dostal nějakým dřevěným prknem," uzavřela Kropáčová s tím, že přesný počet zadržených a další detaily zveřejní policie během pondělí.

Pořadateli protestu podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) hrozí vysoká pokuta. Rozhodovat se bude ve správním řízení, zaplatit by mohl až tři miliony korun.

Další podrobnosti se dozvíte v reportáži TV Nova: