Prymula: Česku mohou už brzy chybět miliony dávek vakcín

"Stačí sebemenší technologická chyba a budou tady chybět řádově miliony dávek vakcín," řekl v neděli epidemiolog Roman Prymula. Situace podle něj může být komplikovaná. Naráží tím například na společnost Moderna, která snížila předem avizované množství dávek vakcín, které měla do Česka dodat. "Česká republika bude mít daleko větší počet dávek vakcíny od společnosti Pfizer/BioNTech," dodal Prymula v pořadu Partie televize Prima.



Hodně se v posledních dnech diskutuje o tom, jestli mohou lidé po očkovaní dále roznášet případnou nákazu. Ne všechny farmaceutické společnosti totiž provedly důkladné studie, které by to deklarovaly. "Na vakcíně AstraZeneca bylo vidět, že má vysokou účinnost u jedinců s příznaky, ale malou účinnost u jedinců bez příznaků," řekl Prymula. On sám už očkován byl, a to ve středu.



Romana Prymulu čeká příští týden "zkouška" očkovacích center. Bude testovat, zda jsou centra schopna odbavit požadované množství lidí a nenastává tak situace, že by se tam najednou sešlo příliš mnoho lidí. "V úterý proběhne první test očkovacího centra v Praze. Nevíme totiž, zdali očkování zabere tři nebo třeba pět minut," sdělil pro TV Nova Prymula.

Vakcína Sputnik je možná lepší než ta od AstraZenecy, řekl Prymula. Podívejte se na reportáž TV Nova: