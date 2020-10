Prymula: Řešíme uzavření 2. stupně ZŠ, v pátek oznámíme nová opatření

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) v neděli uvedl, že v pátek zveřejní několik strategií, jak se bude postupovat s ohledem na vývoj epidemiologické situace. S tím také ministerstvo představí nová opatření, která by měla platit už od pondělí 12.října. Současně oznámil, že se v souvislosti se šířením koronaviru mezi studenty diskutuje o omezení výuky na druhém stupni základních škol.

"V pátek tento týden bude skutečně připraven komplex opatření, která se budou odvíjet od určitých parametrů a která budou říkat, jak se zachovat tento pátek z hlediska poměrně měkkých opatření ještě. Pokud se to nepovede, jak se zachováme příští pátek, která opatření tady nastanou a jaká opatření chceme udělat dlouhodobě," zveřejnil Prymula v České televizi.

Současně uvedl, že teď v pátek nová opatření budou taková, aby doladila ta předcházející. Ministr nepředpokládá, že by v pátek mělo dojít k zavedení razantnějších omezení.

Hovořilo se také o situaci ve školách. Podle Prymuly je aktuálně 1680 pedagogů a 8200 studentů s potvrzeným onemocněním Covid-19. Denně přibývá až 420 pozitivních studentů. Diskutuje se tak o dalších omezeních ve školách.

První stupeň základních škol by být uzavřen podle Prymuly neměl, v rámci velkých opatření se bude mluvit o uzavření druhého stupně. "Je to opatření na seznamu a právě v tom komplexu to chceme představit na základě různých indikátorů a budeme o něm diskutovat," zveřejnil Prymula.

Proti dalším a dalším restriktivním opatřením se ozvala skupina známých lékařů, která v otevřeném dopise vyzvala vládu k uklidnění situace. Signatáři jsou proti zavádění dalších omezení. Bez nich ale může být v za pár týdnů podle Prymuly až 200 mrtvých za den. Více se dočtete ZDE.

Na to, jaká je v Česku situace v souvislosti s koronavirem, se můžete podívat v reportáži TV Nova: