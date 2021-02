Prymula: Nemocnice plné už za dva týdny, pacienti můžou končit v lázních

Poradce premiéra a exministr zdravotnictví Roman Prymula by byl v současné situaci s rozvolňováním velmi opatrný. Zmínil, že pokud se nic nepodnikne, nemocnice v Česku mohou být plné už za dva týdny. A některé pacienty by pak mohly sanitky převážet například do lázní.

"Když vidíme čísla, která se bohužel zhoršují, tak rozvolňování moc v úvahu nepřichází. Dovedu si představit, že se uvolní prodej v malých krámcích, kde je riziko limitované, ale další rozvolňování je velmi rizikové," má jasno Prymula.

Velmi rychle podle něj také může dojít k vyčerpání kapacit nemocnic. "Trajektorie je velmi rychle stoupající a pokud se neudělá nic, může to být během 14 dnů, tří týdnů. A to znamená, že teď bychom měli situaci kriticky řešit, aby se to nestalo," burcuje exministr zdravotnictví.

Převozy pacientů jinam v případě, že nemocnice budou plné, označil Prymula za katastrofický scénář. "V podstatě (by to znamenalo) vymístit z nemocnic všechny lehčí případy do lázní nebo jiných záložních prostor a využít kapacitu, která tam je. Ale pokud nebudeme mít dostatek ventilátorů, je to problém. Musíme reagovat okamžitě a nečekat, co bude za tři týdny," uvedl Prymula ve středečních Televizních novinách.

Zdůraznil, že pacienty je kvůli špatné situaci v některých regionech třeba převážet už teď a pokud by takových oblastí ještě přibylo, už by nemocné nebylo kam převážet. Transporty do sousedních zemí jsou podle něj možné, ale nevyřeší problém jako takový.

Podle Prymuly je teď velmi těžké odhadnout, kdy bude epidemie kulminovat, kdy přijde bod zlomu. "Musí se přijmout opatření, jinak ta kulminace bude velmi vzdálená a kdyby měla přijít třeba za čtyři týdny, tak jsme na katastrofických číslech přes 20 tisíc," varoval poradce premiéra před nečinností.