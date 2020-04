Prymula otočil! Nově chce promořit populaci koronavirem

Epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula uvedl, že zřejmě nebude třeba držet tvrdá opatření několik měsíců. Jako nejúčinnější cestu, jak se populace může s koronavirem vyrovnat, vidí to, že by se Češi měli s nemocí Covid-19 "potkat". Pokud příznivý vývoj potrvá i nadále, dojde k zmírnění nařízení a začne promořování populace.

Prymula tak změnil názor na nutnost trvání přísných opatření v zemi. Uvedl, že zbytek populace by měl být nemoci vystaven. To znamená, že ti, kteří se dosud koronavirem nenakazili, by Covid-19 měli prodělat, anebo se s ním setkat. Tak by se ukázalo, kdo je imunní, a kdo ne. Řekl to v rozhovoru pro DVTV.

Uvedl, že když se podaří ošetřit nejrizikovější skupinu, lidé nižšího věku a zdravá část populace by neměla mít problémy. To by představovalo i nižší riziko pro starší generaci. Prymula zároveň vysvětlil, že imunita po prodělaném onemocnění by měla vydržet dva roky. To ale znamená, že by se choroba mohla v budoucnu vracet. Pokud by ale Covid-19 v populaci dál cirkuloval, mohla by naše odolnost vůči nemoci trvat podstatně déle.

"Už teď se ukázalo, že se vysoká část populace promořuje," řekl. A vzhledem k tomu, že není na obzoru lék, který by Covid-19 léčil, je dle něj nutné, aby se země opět ekonomicky rozběhla. "Stát nemůže zůstat v krizové situaci tři čtyři měsíce," dodal. V opačném případě by s přísnými nařízeními souhlasil i po dobu několika měsíců.

Vysvětlil, že jeho původní stanoviska byla založena na údajích z Číny a zpochybnil jejich správnost. Zěmě totiž uvádí, že všechny nové případy jsou lidé, kteří přijíždějí ze zahraničí. Nicméně to neodpovídá vývoji nemoci v Evropě.

Dle jeho slov Česko epidemii zvládlo. Nyní je ale potřeba vrátit se do běžného života. Ústřední krizový štáb by měl začít rozvolňovat přísná nařízení po Velikonocích, už před svátky by se měla otevřít některá individuální sportoviště, příští týden potom běžné obchody a služby. Přísně nastavený režim by se tak měl postupně začít uvolňovat.