Metoda "poolování" vyřeší drahé testy před dovolenou, věří Prymula

Stát se chystá v rámci testování provádět tzv. poolování. Znamená to, že vyšetří více lidí najednou jedním testem. Podle epidemiologa Romana Prymuly se to vyplatí napříkad v případě rodin, které budou chtít na dovolenou do ciziny. Premiér Andrej Babiš prohlásil, že bude jednat s pojišťovnami o případném plném hrazení těchto testů.

"Poolování je proces, kdy se snažíme vyšetřit více vzorků najednou. Představme si to tak, že budeme mít pět zkumavek. Ty slijeme do jedné a vyšetříme jen tu jednu. Takže ušetříme prostředky na tom, že nemusíme vzorky testovat vícekrát," vysvětluje způsob testování epidemiolog Roman Prymula.

Nevýhodou podle něj je, že pokud bude výsledek pozitivní, nebude se vědět, která z osob je nakažená. Covid-19 mohou mít všechny, ale také klidně jen jedna z nich. "Musíme potom vyšetřit standardně každou zkumavku odděleně. Samozřejmě předpokládáme, že většina bude negativní, takže tím ušetříme," říká Prymula.

"Praktický význam to má u lidí, kteří by jezdili do zahraničí. Když pojede například čtyřčlenná rodina, tak tu rodinu otestujeme najednou a tím čtyřikrát zlevníme ten proces. Je zřejmé, že ta rodina se bude chovat podobně. Když bude výsledek negativní, tak je to v pořádku, pokud by byl pozitivní, tak je vysoký předpoklad, že budou pozitivní všichni členové nebo více z nich," vysvětluje Prymula.

S tzv. poolováním je obeznámen i premiér Andrej Babiš (ANO). "Údajně by to mohlo být za 600 korun, podle toho, co vyplynulo z rozhovoru s panem Prymulou, který jsem vedl před chvílí," řekl Babiš televizi Nova.

"No a pokud by se nám povedlo přesvědčit pojišťovny, aby to zaplatily v rámci programu prevence, tak by to mohlo být hrazeno pojišťovnou. Ale nechci předem nic slibovat. Takže případně by ty rodiny nemusely nic platit, ale to vše závisí na výsledcích jednání," dodal premiér.

Poslední fáze rozvolňování přijde 25. května. Více informací se o ní dozvíte v reportáži TV Nova: