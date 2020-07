Půjde Karviná do karantény? Lidé mají strach, podle ministra zbytečně

Obyvatelé Karvinska mají obavy, že celá oblast půjde do karantény. Počet nakažených v okrese neustále roste, výrazně přibylo žen a dětí pozitivních na Covid-19. Ačkoli ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) i hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (za ANO) tvrdí, že karanténa Karviné nehrozí, obavy z uzavření trvají dál. O tom, kdo za situaci na Karvinsku nese vinu, vedou spory.

Šíření Covid-19 už neprobíhá jen mezi horníky v karvinských dolech. Ohnisko nákazy se přesouvá na celou komunitu. Vedení kraje však dle vyjádření hejtmana Ivo Vondráka nemá pravomoce na to uvalit na oblast karanténu. Tu má pouze krajská hygienická stanice.

"V tuto chvíli o karanténě Karvinska neuvažujeme. Ano, počet nakažených roste, ale v čase ten přírůstek spíše klesá. Jsou to všechno bezpříznakoví jedinci, nebo s velmi mírným průběhem. Nedochází k žádnému zásahu rizikových skupin, nebo k nějaké eskalaci, pokud jde o počty hospitalizovaných pacientů nebo na jednotkách intenzivní péče," vyjádřil se ministr Vojtěch.

Podle něj se situace bude v čase spíš zlepšovat. O tom pochybuje mluvčí Asociace cestovních kanceláří Jan Papež, podle něhož je právě podcenění situace na Karvinsku důvodem, proč Česko hned u pěti států získalo status nebezpečné země. To Vojtěch odmítá.

Z podceňování situace na Karvinsku ministra zdravotnictví obviňuje i opozice:

"On rozumí cestování a chodu cestovních kanceláří, ale nemyslím si, že je odborníkem na epidemiologii. Nechme toto skutečně na odbornících, aby vyhodnotili situaci. ČR v tomto směru je posuzována jako celek z hlediska počtu nových případů. To, jestli bude Karviná v karanténě nebo nebude, to nehraje v tomto směru žádnou roli," prohlásil v reakci na Papežovo vyjádření a zároveň připustil, že pokud se situace na Karvinsku zhorší, ke karanténě přistoupí.

Epidemiolog Rastislav Maďar na sociálních sítích uvedl, že situace v Karviné je jiná, než byla u uzavřených obcí Litovel a Uničov v Olomouckém kraji. Situace je prý lépe zmapovaná, k dispozici jsou nové testovací kapacity, ochranné pomůcky a chytrá karanténa.

"Dochází k tomu, že už to nejsou horníci, ale další lidé. Situace se z tohoto pohledu určitě zhoršuje. Výrazně přibylo pozitivně testovaných mladých lidí a žen. Předpokládám, že jsou to především rodiny nakažených horníků. Zatím ale razantně nenarůstá počet hospitalizovaných a zemřelých. To je zpráva dobrá a hovoří proti uzavírání Karviné," vyjádřil se na sociálních sítích hejtman Vondrák.

To nejlepší, co podle něj lidé mohou dělat, je nosit roušky a dodržovat rozestupy. Krajská hygienická stanice se k otázce karanténě Karviné zatím nevyjádřila.

