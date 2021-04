Putin bude moci opět kandidovat na prezidenta. Umožňuje to nový zákon

Ruský prezident Vladimír Putin podepsal zákon, který mu umožňuje znovu kandidovat v prezidentských volbách. Současné funkční období mu končí v roce 2024, pokud by uspěl v následujících volbách, mohl by být podle nové ústavy u moci až do roku 2036.

Za tři roky končí už čtvrté funkční období vlády Vladimíra Putina, nová legislativa, kterou podepsal v pondělí, mu ale umožňuje znovu kandidovat v příštích dvou prezidentských volbách. Vzhledem k tomu, že funkční období ruského prezidenta trvá šest let, mohl by tak Putin stát v čele Ruské federace až do roku 2036.

Tím by podle deníku The Moscow Times pokořil Josifa Stalina jakožto nejdéle vládnoucího vůdce Ruska od doby cara Petra Velikého. Podle původní ústavy by už po roce 2024 Putin neměl nárok znovu kandidovat na prezidenta. Předchozí zákon totiž umožňoval pouze dvě za sebou jdoucí funkční období. Minulý rok v létě Rusové v referendu ale souhlasili se změnou ústavy.

Poprvé se stal Putin prezidentem v roce 2000 a funkci obhájil i ve volbách v roce 2004. V roce 2008 už znovu kandidoval nemohl, zhostil se proto postu premiéra, a to až do roku 2012, kdy skončilo funkční období prezidentovi Dmitrijovi Medveděvovi.

Putin mohl po "pauze" opět kandidovat, volby vyhrál a stal se tak znovu prezidentem. Díky změně ústavy se tehdy funkční období prodloužilo na šest let, umožila tak Putinovi zůstat u moci dalších 12 let. Podle současné legislativy, pokud obhájí svůj post i v příštích volbách, bude vládnout Rusku 24 let v kuse, dohromady 32 let.

Připomeňte si výsledky loňského referenda o změně ruské ústavy v reportáži TV Nova: