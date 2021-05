Babiš: Do restaurace od 14. června, po návratu z dovolené bude povinný test

Vnitřní prostory restaurací by se mohly otevřít 14. června. Informoval o tom v neděli premiér Andrej Babiš (ANO) s odkazem na dlouhodobou rozvolňovací strategii, kterou připravila hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Plán v pondělí projedná rada pro zdravotní rizika a zřejmě také vláda.

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová v pondělí předloží radě pro zdravotní rizika dlouhodobou strategii rozvolňování. "Od 31. května se uvolní amatérské sportovní soutěže, kdy venku bude moct být 150 a uvnitř 75 lidí. Bez omezení budou fungovat venkovní prostory zoologických a botanických zahrad,“ informoval v neděli premiér Andrej Babiš (ANO).



Od 14. června se poté mají otevřít vnitřní prostory restaurací i šatny ve fitness centrech. "Všechno to bude uvolněno za jasných podmínek,“ řekl předseda vlády. Kulturní akce budou mít omezení počtu diváků venku na 2000 lidí, uvnitř jich bude moci být 1000.

Letní cestování do zahraničí

Premiér navíc nastínil, jak bude vypadat v létě cestování. "Tento rok nesmíme nic pokazit, takže při návratech z dovolených se budeme muset nechat otestovat. Musíme ochránit naši zemi před mutacemi, které by mohly přijít ze zahraničí,“ vysvětlil Babiš.

Blíže však nespecifikoval, zda se povinné testování při návratu ze zahraničí bude týkat také očkovaných lidí nebo těch, kteří mají potvrzení o prodělání koronaviru.

V návrhu dlouhodobého plánu rozvolňování je také zahrnuté testování zaměstnanců ve firmách. To by od září mohlo být dobrovolné.



Dobrou zprávou podle Babiše je, že Česko zrychluje v očkování proti koronaviru. Registrace se následující týden navíc otevře pro další věkové kategorie. "V neděli o půlnoci otevíráme registraci pro lidi ve věku od 35 do 39 let. Z úterý na středu se budou moci přihlásit ti od 30 do 34 let,“ doplnil předseda vlády.



Od 1. června by se pak mohla registrace otevřít pro všechny lidi starší 16 let. "Do léta bychom měli mít naočkováno jednou dávkou přes 6,5 milionu obyvatel,“ tvrdí Babiš.

