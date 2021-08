Řidič kamionu tvrdí, že ho vybrzdil cyklista. Ten ale říká, že vše bylo jinak

Kamion rozjíždějící se po brzdění v křižovatce, před kterým se náhle z pravé strany objevuje cyklista, seskakuje z kola a něco směrem k šoférovi křičí a výrazně u toho gestikuluje.

Podle řidiče nákladní soupravy Romana J., který redakci TN.cz poskytl záběry z palubní kamery, je jasným "padouchem" muž na kole, který najetím před 45tunový nákladní kolos hazardoval se životem. A zachránil ho prý i automatický systém, který kamion přibrzdil, protože zachytil překážku na silnici.

Redakci TN.cz se ovšem po zveřejnění článku ozval muž, který tvrdí, že právě on je oním cyklistou, který se dostal "do křížku" s naloženým kamionem. Celou událost ale popisuje odlišně. Mimo jiné podle něj o žádné vybrzdění nešlo.

"Kamion nás předjel, ale když si spočítáte naši rychlost, tak my jsme s kolegou museli vyjet na chodník, aby nás tam ten řidič neskřípl. Nic jiného, než kamion podjet nám v tu chvíli nezbylo, v ten moment jsme byli rozjetí," přidává svoji verzi příběhu Michal K.

Zároveň ovšem uznává, že podjetí kamionu není v pořádku. "Na té kameře vidíte, že když najíždíme do křižovatky, tak on (řidič kamionu) strhává volant doprava. Takže on na nás ještě úmyslně najel a kvůli tomu to všechno vzniklo," obviňuje cyklista šoféra nákladní soupravy Michal K., podle kterého Roman J. "použil vozidlo jako zbraň."

Muž navíc tvrdí, že i on je řidičem z povolání dvacet let a díky tomu přesně ví, jak se chová návěs. "Když jsem mu tam za tou křižovatkou vjel, tak měl na tachometru maximálně 15 kilometrů v hodině. A že vám řekl, že mu musel (s brzděním) pomoct vozový asistent, tak to je blbost, protože systém pomáhá až při třicetikilometrové rychlosti. Poškození se cítíme být my tím, že na nás dvakrát najel a nejen, že nás dvakrát omezil, ale ohrozil na životě," nebere si servítky cyklista. Před kamion najel prý i proto, že vyhodnotil, že rozjíždějící se vůz stihne v nízké rychlosti zabrzdit včas.

Redakce TN.cz znovu oslovila i řidiče kamionu Romana J. Ten veškerá obvinění Michala K. rezolutně popřel. "Na nikoho jsem nenajížděl, ani by mě nenapadlo, že cyklisty vytlačím ze silnice. Přece se nenechám zavřít, je to absolutní nesmysl. Jestli to chce pán řešit přes policii, tak já s tím problém nemám," vzkázal šofér nákladní soupravy.