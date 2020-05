Rodiče chtějí být na JIP se svými dětmi. Je to nebezpečné, varují lékaři

Cíl mají všichni zdravotníci stejný – zachránit dětem s vrozenou vadou srdce život. Jenže jedna z maminek na ně zavolala policii. Důvodem byl omezený počet návštěv během pandemie. Rodiče navíc museli mít negativní test na koronavirus.

"Bylo to s plným vědomím toho, že je pandemie. Snažili jsme se jim nahrávat videa, fotky, vysvětlovat, co se děje," popsala Alice Řezníčková, odbornice na komunikaci s rodiči nemocných dětí.

"Bylo řečeno, že matka bude moct syna vidět jednou po operaci na deset minut, což pro ni bylo neakceptovatelné," dodává Ágnes Němečková, konzultant pro rodiče ze spolku Juno Moneta.

"V tomto případě má to rozhodnutí lékařů větší sílu než právo rodičů. Rodiče určitě chápu, ale odpovědnost mají lékaři," tvrdí advokát Jan Černý.

"V Motole se dlouhodobě zabýváme stížnostmi rodičů na dodržování práv nezletilých," připomíná Němečková. Podle spolku na ochranu práv nezletilých dětí se v Motole návštěvy omezují pravidelně.

"Se souhlasem ošetřujícího lékaře rodiče dlouhodobě mohou na pooperačním oddělení trávit prakticky celý den," namítá primář motolské nemocnice. Za lékaře a sestřičky se postavily desítky rodičů dětí, kterým v dětském kardiocentru zachránili život.

"Bylo nám vždycky umožněno přijít na to oddělení, vždycky jsme chodili zhruba po třech hodinách," popsala maminka Lenka. "To, co oni se dožadují, aby tam byl rodič nepřetržitě, tak to tam není možné, tam jsou děti s otevřeným hrudníčkem, jsou náchylné ke všem nemocím," dodává maminka Aneta.

Podobný názor má i paní Slezáková. "Zdravý selský rozum a ta mateřská intuice vám napoví, co je tam potřeba, a to je neskutečná míra pokory, tolerance, protože tam nejde jenom o život vašeho dítěte, ale i těch ostatních," říká Veronika Slezáková.

Personálu kvůli řešení sporů pomalu dochází nejen síly, ale i trpělivost. Sepsali proto otevřený dopis vedení nemocnice, kde o vyhrocené situaci informují. Přitom jejich oddělení je jediné v republice. V případě jeho uzavření by tak rodiče s nemocnými dětmi museli jezdit třeba do Londýna.