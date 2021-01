Rodinu známé české zpěvačky zničil covid. Přišla o rodiče i další blízké!

"Nechápu mnohá opatření a postupy vlády a nesouhlasím s nimi stejně jako mnozí z vás. Ale moc vás prosím, vydržte ještě dál ten "celibát". Zúčtování nechte k volbám a svůj nesouhlas vyjádřete tím, že k nim všichni poctivě přijdete. Noste roušky a buďte tím zodpovědní především ke svým blízkým. Vím, o čem mluvím," začala Martinová příspěvek, který na sociální síť pověsila v neděli.

A popsala, jak kvůli covidu se sestrou za pouhé dva měsíce přišly o velkou část rodiny. "Bratrance, tetu, sestřenici. Ale hlavně o maminku i tatínka. Věřte, že je to strašná nálož. Rodiče jsme naposledy viděly na covidové jednotce v nemocnici v Náchodě. Nutno poděkovat lékařům i sestřičkám, s jakou péčí a empatií se věnují pacientům a vlastně i jejich zoufalým blízkým," pokračovala Martinová.

A apeluje na všechny, kteří nákazu zlehčují. "Kdybyste to přátelé viděli, nikdy už nebudete tvrdit, že je covid rýmička! Je to strašná nemoc. Proto ještě jednou prosím - vydržme to ještě a nepodceňujme neviditelného nepřítele," vyzývá oblíbená zpěvačka všechny.

Na konci příspěvku zabrousila umělkyně lehce i do politiky. Zkritizovala exprezidenta Václava Klause, který například roušky dlouhodobě odmítá a na veřejnosti je nenosí. Poprosila ho, aby šel "jinou cestou."

Své zkušenosti s covidem v minulosti popsaly i jiné české celebrity - mimo jiné manželé Hana Zagorová a Štefan Margita nebo herec Václav Kopta.

