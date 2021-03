Dopady pandemie: Nedůvěra ke státu a selhání politiků, tvrdí odborníci

"Těch dopadů je spousta. Hlavně ekonomické, a poté dopady na duševní zdraví. Kde se ukazuje, že v těch vrcholech pandemie trpělo podle nás až 19 procent lidí depresivníma úzkostma, normálně je to přitom nějakých šest procent. Hodně to dopadá na rodiny s dětma, které trpí těmi restrikcemi," řekl sociolog Daniel Prokop.

Podle Prokopa je však hlavním problémem dlouhodobá nedůvěra mezi státem a občany, někteří lidé tak úmyslně nedodržují opatření, jelikož nedůvěřují státním institucím. Zároveň prý také stoupají konflikty mezi rodiči a dětmi, kteří kvůli distanční výuce a práci z domova tráví hodně času společně. "Myslím si, že velký dopad bude také na vzdělávání. Výzkumy ukazují, že klesá dětská motivace se učit, což se může negativně ukázat v budoucnu,“ dodal Prokop.

"Před rokem jsme si určitě nikdo z nás nedovedl představit, jak těžce nás epidemie postihne, jak dlouho se s ní budeme trápit. Vzpomínám si na nějaké vyjádření profesora Prymuly o dvou letech omezení cestování, což vyvolalo vlnu nesouhlasu a zděšení. Uplynul rok a bohužel Česká republika je nejhůř postiženou zemí v Evropě. Potýkáme se stejným virem, jako všichni ostatní, akorát děláme spoustu chyb," řekl šéf lékařské komory Milan Kubek.

Kubek si myslí, že epidemii neprohráváme v nemocnicích, ale jinde. "Prohráváme ji tím, že neustále opakujeme stejnou chybu. Pozdě, nedůsledně a pozvolna zavíráme. A o to rychleji, předčasněji a chaotičtěji otevíráme," pokračoval Kubek.

Šéf lékařské komory zároveň podotýká, že na jaře se České republice povedlo kvůli rychlé reakci odborníků a politiků epidemii zvládnout. "V létě jsme ale podcenili jakoukoliv přípravu. Převládal pocit uspokojení, že český národ to tomu hnusnému čínskému covidu nandal. Nevnímali jsme příznaky, že se ta situace zhoršuje," dodal šéf lékařů.

Česká lékařská komora údajně na podzim několikrát apelovala na ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO), aby zpřísnil opatření vůči covidu-19. Podle Kubka zvítězila ale taktika pozvolného přibržďování, která potřebuje trpělivost, jenž vláda ale neměla. Za následné rozvolnění před Vánocemi tak prý teď pykáme.

Podle politologů došlo k obrovskému rozčarování mnohých z politické scény jako celku. "Mnozí usuzovali, že ta situace je tak vážná, že budou politici schopni to stranické triko a stranické zájmy zahodit a budou schopni se domluvit na nějakém základním kompromisu. Mnohé sousední státy procházely v době koronaviru kampaní a shoda tam byla na určitých věcech mnohem větší. U nás se ukázalo, že i koronavirus se může zpolitizovat. Mnozí žijí v přesvědčení, že i koronavirus má stranické tričko a zajímá ho, kdo je premiér a kdo je v opozici," uvedl politolog Jan Kubáček.

Podle Kubáčka až koronavirus odezní, tak se v Česku objeví volání po revizi politického chování. "Mnozí jsou přesvědčeni, že to tady zachraňovali především jednotlivci, zejména zdravotníci, lékaři a dobrovolníci. Kdyby to bylo zachováno na systému, tak tady prožíváme rozval zdravotního i sociálního systému. Vidíme to opakovaně, že stát nedokáže v mezních chvílích jednat profesionálně," dodal.

Dalším vnímaným problémem je také papalášství. "To si myslím, že je velký problém, který se ukázal. Hodně lidí to naštvalo a promítne se to ve volbách," myslí si Kubáček.

Řada odborníků považuje ale některé kroky vlády za povedené a s poměrně slušným dopadem. "Co hodnotím jako povedené, i přes vyšší administrativu, byly finanční programy Covid spravované Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. To po prvním šoku firmám skutečně pomohlo. Logicky na tuto pomoc ale nedosáhly firmy, které už měly ekonomické potíže předtím. Je to totiž úvěr, a tedy musí existovat předpoklad splacení," uvedla místopředsedkyně představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Pavla Břečková.

"Co bylo velmi dobrým počinem, i když s administrativně horším provedením, tak byl a je program NÁJEMNÉ, protože to je opravdu významná položka ve fixních nákladech každého podnikatele, a pokud máte zavřeno měsíc či dva, nějak to ještě zvládnete. Ale pokud nemůžete podnikat delší dobu, je to jedna z položek, která vás stáhne pod hladinu," dodala Břečková.