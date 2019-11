Roman zemřel při požáru v Pardubicích! Sestra popsala tragédii

Sestra popsala, že měl její bratr hluboké popáleniny, potrhané plíce a byl v umělém spánku v nemocnici na Vinohradech. Vážným zraněním ale podlehl a zdrcená rodina se musí s milovaným příbuzným rozloučit.

"A já měl život rak rád," je uvedeno pod fotkou Romana ve smutečním oznámení. "Zemřel tragicky při plnění pracovních povinností v sobotu 2. listopadu 2019 ve věku 27 let," je uvedeno v parte. Rodina a kamarádi se s mladíkem rozloučí příští týden.

Romanova sestra žije ve Spojených státech, do Čech ale nezvládla přiletět tak, aby se s bratrem mohla rozloučit. "Je to to nejhorší, co se mohlo stát. Nemůžu tomu uvěřit. Pořád doufám, že se z téhle noční můry probudím. Děkuji všem za modlitby. Roman navždy zůstane v našich srdcích. Miluji tě bráško, strašně mi chybíš," popsala sestra.

Roman měl i dlouholetou přítelkyni, se kterou rád cestoval. V parte je popsána jako jeho životní láska. Přátelé mladíka smutní na sociálních sítích. "Nikdy nezapomene," napsal Lukáš. "Bezvadný kluk, byla s ním neskutečná sranda," smutní Mirka.

Tragická událost se stala minulý týden v pardubickém Semtíně. Čtyři lidé se zranili při výrobě střelného prachu v pardubické firmě Explosia. Směs totiž začala z neznámého důvodu hořet. Na místě zasahovali záchranáři, hasiči i policisté.