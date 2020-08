Roušky zpátky na pusu, velí Vojtěch. Známý lékař řekl, jestli to má smysl

Ve veřejné dopravě a vnitřních prostorách se od 1. září opět neobejdeme bez roušek. Nové opatření v pondělí představil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Ve školách bude nutné roušku nosit ve společných prostorách, ve třídě krytí úst a nosu povinné nebude.

Známý lékař, bývalý šéf Masarykova onkologického ústavu a senátor Jan Žaloudík (ČSSD) se domnívá, že roušky jsou nástrojem psychosociální regulace a medicínský význam už nemají. „Připadá mi to jako hloupost, naprostý nesmysl. Nevíme, čím to je, nebo není podloženo. Tyhle preventivní činy už ztrácejí medicínskou důstojnost. Pokud pro to nejsou nějaké zásadní důvody, a já o nich nevím, tak pro to nevidím důvod,“ řekl TN.cz Žaloudík.

„Dokazuje to, co si myslím už dlouho, že už to není o medicíně, ale o nějaké psychosociální regulaci,“ pokračuje.

Žaloudík nerozumí Vojtěchově zdůvodnění, že plošná povinnost nosit roušky je „preventivní opatření“. „Nechci vyzývat k nějakým protivládním nepokojům. Já bych především vyžadoval detailní zdůvodnění. Protože preventivně se můžeme bránit čemukoliv. Kdyby to bylo formulováno alespoň trochu logicky, mohli říct, že nechtějí, aby lidé měli na podzim virózy obecně,“ prohlásil lékař.

Onkolog, jenž patří ke kritikům vládního postoje k epidemii dlouhodobě, je přesvědčen, že podobné restrikce by se měly probírat s mnohem širším okruhem odborníků. „Jsem stále členem Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví a nikdo mi nic neřekl. Upřímně řečeno, zaslechl jsem toho málo. Trval jsem v červnu na tom, abychom si v září udělali podrobnou analýzu, ale nevím, jestli na to vůbec dojde,“ kroutí Žaloudík hlavou.

Podle Žaloudíka jsou povinné roušky nelogické také v tom, že v minulých letech takové opatření neexistovalo. Viry se přitom v ovzduší vyskytovaly už před nemocí Covid-19. „Musí pro to být nějaké podklady. Nejde přece o pozitivitu, ale o nemocnost lidí. Nemocných moc nemáme. Asi se pak lidé nebudou scházet na Letné,“ podotkl.

„Dopady to může mít ekonomické, ale třeba také vzdělávací. Viděli jsme, co to dělalo s těma děckama. Jediná oblast, které to neškodí, je ekologie, pokud se ty roušky potom řádně spalují. To, že se dá národu nařídit, aby si nasadili na čumáčky roušky, a pak se vzájemně hlídali, je šílené. Nejhorší je, že je nemusejí hlídat policisté, hlídají se sami. Důchodce přiběhnou a řeknou: vy mě ohrožujete, rychle si dejte roušku. To jsou hrozné věci a někteří chudáci tomu věří,“ uzavřel Žaloudík.

Vojtěcha na pondělní tiskové konferenci doplnil epidemiolog Roman Prymula. Ten oznámil zkrácení povinné karantény ze 14 na 10 dní. Přesné instrukce pro školy představí ministr školství Robert Plaga (ANO) v úterý dopoledne.

