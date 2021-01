Druhé rouškovné: Maláčová sebere peníze dětem a zadluží je, zní kritika

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) před několika dny oznámila, že pokud letos porostou lidem výdaje, navrhne ČSSD druhý mimořádný příspěvek důchodcům. O tom, kdo by měl na příspěvek tentokrát nárok a v jaké výši by byl, se ale nezmínila. Zeptali jsme se proto politiků i odborníků, jestli si to Česká republika může dovolit a jaký na to mají názor.

Opoziční politici nesouhlasili s prvním rouškovným pro důchodce a jinak tomu není ani s podporou toho druhého. "Druhé rouškovné bychom nepodpořili. Vláda není schopna ochránit zdraví lidí v důchodovém věku. Otočila se k nim zády a teď si je chce koupit už druhým jednorázovým dárkem, který si nemůžeme dovolit. Ministryně Maláčová chce tyto peníze vzít z kočárků jejich vnoučat. Jsem přesvědčena, že by bylo mnohem lepší, kdyby se vláda adekvátně věnovala prvnímu bodu svého programového prohlášení, tedy důchodové reformě," řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová Pekarová.

Ministerstvo práce a sociálních věcí nadšení důchodců z druhého rouškovného krotí. "Není to aktuálně připraveno, bylo to jen uvedeno jako možnost, pokud by se ekonomická situace vyvíjela negativně,“ uvedl mluvčí ministerstva Filip Kůt Citores. Na situaci tak může mít vliv například letošní inflace, ta v minulém roce byla podle ČSÚ 3,2 %.

"Samostatnou kapitolou je dopad na rozpočet. Vloni jsme měli rekordní deficit a letos bude nejspíš druhý nejvyšší v historii. Z pohledu ministerstva financí zatím není problém si půjčit téměř jakoukoli částku na cokoli, máme zatím dobrý rating. Bojím se ale, že jen víc zadlužíme naše děti a jejich děti,“ řekl ekonom Vladimír Pikora.

Podle ministryně Aleny Schillerové (za ANO) je třeba, aby se vláda nyní soustředila hlavně na lidi, které postihla ekonomická krize. "V roce 2021 si naši důchodci průměrně přilepšili o 839 korun měsíčně. Státní rozpočet ale rozhodně není nafukovací a pro rok 2021 s dalším navýšením důchodů nepočítá. Je třeba se zaměřit na pomoc těm, kteří nemají v důsledku krize žádný příjem. Nikoliv na populistická gesta před volbami,“ řekla pro TN.cz ministryně Schillerová.

V uplynulých dnech se objevila zpráva o tom, že by lidé museli nosit respirátory v MHD a obchodech. I to by podle ekonoma Lukáše Kovandy mohl být důvod k návrhu druhého rouškovného resp. respirátorovného. Podle něj by letošní příspěvek mohl přijít až později v letošním roce, například v létě.

"Déletrvající povinnost nosit respirátory by znamenala značnou finanční zátěž zejména pro nejchudší pětinu českých domácností, což jsou často právě domácnosti důchodců. Pod záminkou výdajů na respirátory by tak důchodcům rozdala třeba i více než pět tisíc korun. Lze spekulovat o částce. Vzhledem k tomu, že respirátory jsou dražší než roušky, nelze vyloučit, že by se vláda odhodlala k výplatě třeba 7500 korun. To by státní rozpočet tedy vyšlo na zhruba 23 miliard korun,“ vysvětlil ekonom Lukáš Kovanda.

Zbyněk Stanjura (ODS) ale nemá pro návrh ministryně Maláčové pochopení a vláda by podle něj měla řešit spíše podporu podnikatelů než příspěvky pro důchodce. "Zoufalí lidé dávají zoufalé návrhy. Měla by spíš řešit podnikatele, kteří mají problémy s programem Antivirus," uvedl Stanjura.

Anketa Souhlasíte s tím, aby důchodci dostali druhé rouškovné? Ano 61 135 hlasů Ne 39 86 hlasů Hlasovalo 221 lidí.

Podle ekonomů by vláda raději měla po vzoru Rakouska dočasně zrušit DPH z respirátorů. "Zrušení DPH z respirátoru považuji za samozřejmost. Jinak je to vlastně výpalné. Nemůžete někomu nařídit něco konzumovat a ještě mu to danit. To je nehoráznost,“ říká ekonom Vladimír Pikora. Jeho kolega Kovanda je stejného názoru. "Vláda by po vzoru některých zemí, jako je Rakousko, měla v případě zavedení povinnosti nosit respirátory tyto dočasně osvobodit od DPH. Tím by se konečná cena respirátorů snížila,“ řekl Kovanda.

Výrobce vakcíny AstraZeneca má problémy s jejich dodávkou, podívejte se na reportáž TV Nova: