Rozvodová pandemie! Lockdown zhoršil partnerské vztahy. ANKETA

To, že lockdown bude mít vliv na partnerské vztahy, se předpokládalo už dříve. Nyní to nastiňuje i výzkum Současná česká rodina. V prosinci měli Češi vztahy mnohem lepší než letos v dubnu. Tou dobou byl také nejtvrdší lockdown, jaký Česko od počátku pandemie zažilo. To pravděpodobně ovlivnilo i partnerské vztahy.