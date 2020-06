Rusko vyhostilo dva české diplomaty. Mstí se za stejný krok Prahy

"Získali jsme jména dvou osob, které byly prohlášeny za persona non grata," uvedl v pondělí velvyslanec v Rusku Vítězslav Pivoňka.



Pojmem persona non grata jsou označovaní občané jiného státu, jejichž pobyt na svém území považuje daný stát za nežádoucí. Podle české diplomacie je to očekávaná reakce na vyhoštění ruských diplomatů, kteří opustili Česko 7. června.



Celý spor začal odstraněním sochy maršála Koněva a pozdějším přejmenováním náměstí před ruským velvyslanectvím v Praze. Koncem dubna navíc unikla informace českých tajných služeb do týdeníku Respekt, který napsal, že do Česka přijel ruský diplomat s ricinem.



Podle mluvčího Kremlu má Rusko sice zájem udržovat s Českem dobré vztahy, ale nebude prý trpět tyto nepřívětivé projevy. "My jsme ruské straně při řešení toho problému v Praze nabízeli diskrétní řešení, ale nebylo přijato," prohlásila mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová.



"Ve chvíli, kdy ruská strana nechtěla souhlasit s tichou procedurou a museli jsme jít cestou vyhoštění, tak standardním způsobem je, že ta druhá strana reaguje takto," vysvětlil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).



Vyhoštění diplomaté musejí opustit i s rodinami Rusko do středeční půlnoci. "Jedná se o jednoho diplomata a jednoho člena technického personálu a mohu potvrdit, že se v jednom případě jedná o zástupce tiskového centra," přiblížil ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).



Podle ministra průmyslu a obchodu je to sice škraloup na česko-ruských vztazích, ale nejde o neobvyklou věc. "Že by to mělo nějaký dopad na česko-ruské obchodní vztahy, si nemyslím," předložil svůj náhled ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).



Česká strana tímto krokem považuje záležitost za vyřešenou a chce se soustředit na zahájení konzultací podle smlouvy o přátelství z roku 1993.