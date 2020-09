Rusko začalo distribuovat vakcínu proti Covid-19, nejdříve důchodcům

Vakcína Sputnik V by měla podle ruského ministerstva být v následujících dnech dodána do většiny regionů v zemi. Lékaři chtějí s očkováním začít nejprve u rizikových skupin, jako jsou studenti a senioři. Kromě nich by vakcínu měli dostat také zdravotníci a policisté.

Očkování je každopádně stále dobrovolné. Léčivá látka totiž neprošla řádným klinickým testováním a byla zatím testována pouze na méně než 100 lidech. Během totoho týdne by měla v Rusku začít další testovací fáze, které by se mělo zúčastnit okolo 40 tisíc lidí.

"Jedna z mých dcer dostala vakcínu. Dá se říct, že se tak zúčastnila testů. Po první injekci měla teplotu 38 stupňů, další den 37 a byla v pořádku," citoval ruského prezidenta Vladimíra Putina web Russia Today.

Rychlá registrace očkovací látky sklidila kritiku v zahraničí i doma. Kirill Dimitriev, šéf ruského Fondu pro přímé investice, který vývoj vakcíny financoval, odmítl kritiku coby konkurenční jednání západních farmaceutických společností, které chtějí dominovat trhu s vakcínou a nechtějí konkurenci.

Ruského politika Navalného otrávili Novičokem, oznámilo Německo. Podívejte se na reportáž televize Nova: