Ruský teror v Česku! Opozice chce tvrdou reakci na odhalení o Vrběticích

Ruští tajní agenti měli stát za výbuchem muničních skladů ve Vrběticích, při kterých před šesti lety zahynuli dva lidé. V sobotu to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Opozice mluví o ruském terorismu proti Česku a chce ráznou odpověď. Vicepremiér a pověřený ministr zahraničí Jan Hamáček (ČSSD) už vyhostil 18 ruských diplomatů. Vláda by měla podle politiků okamžitě požádat o svolání mimořádného summitu Evropské unie, na kterém by se postup vůči Moskvě sjednotil.