S covidem do MHD. V těchto situacích je to oprávněné, říká hygienička

Redakci TN.cz čtenářka paní K. upozornila na případ zaměstnance, jehož partnerku záchranáři převezli do nemocnice s covidem. "No a světe div se, po hodině mu přítelkyně volá, aby pro ni přijel, že ji propustili. Nikdo se jí neptal, zda se má jak dopravit bezpečně domů," popisuje situaci.

"Jak se má prokazatelně nakažený člověk dostat z města Ústí nad Labem do Teplic? Vlakem? Autobusem? Všichni se máme chránit, nevycházet, nevyjíždět mimo okres a nakažení nám tu mají jezdit hromadnou dopravou?" diví se.

V tomto případě ženu mohl vyzvednout partner, přesto se zde otevírá prostor pro otázku, jak mají postupovat lidé, kteří jinou možnost, než využít hromadnou dopravu, nemají. Jsou buď neřidiči, anebo nejsou ve stavu, aby mohli řídit, a požádat příbuzné či známé o pomoc nemohou.

Na oficiálním covid portálu odpověď na tuto otázku není. Jako by se s touto životní situací nepočítalo. Na webu lze nalézt pouze doporučení, jak postupovat, když má člověk podezření na covid a musí se dopravit na test. "Ideálně sami vlastním autem, na kole či pěšky. Nejde-li to, zkuste poprosit někoho ze svých blízkých, s kým sdílíte společnou domácnost, aby vás odvezl," píše se na covid portálu.

"Společně mohou jet také pracovníci jedné organizace, kteří se potkali s pozitivně testovaným a jedou z práce na testy. Dále to může být i někdo, kdo již koronavirus v nedávné době prodělal, ten by totiž měl mít protilátky. Veřejnou dopravou či taxi raději zásadně nejezděte. Není to možné! Je zde riziko, že můžete být nakaženi, a ohrozili byste tím mnoho lidí, které v MHD či jiném prostředku hromadné dopravy potkáte," pokračuje doporučení.

Jak upozorňuje mluvčí středočeské krajské hygienické stanice Dana Šalamunová, jedná se o ideální postup. "Nicméně pokud ten člověk nemá jinou možnost než dopravit se hromadnou dopravou, tak to samozřejmě možné je. S tím, že je nutné striktně dbát na dodržování všech hygienických pravidel, to znamená nosit respirátor, vydezinfikovat si ruce a zdržovat se tam co nejkratší dobu," sdělila redakci TN.cz.

Pokud ale z nemocnice odjíždí člověk s prokázaným covidem, situace se komplikuje. V prostředku hromadné dopravy může strávit i delší dobu a riziko šíření nákazy je vysoké. "V ideálním případě požádat příbuzné, aby ho odvezli autem s tím, že je tam riziko, ale v tom autě se dá lépe kontrolovat možnost větrání, nějaké pauzy a podobně," říká Šalamunová.

"Takže ideální je převoz autem nebo sanitkou, ale když není jiná možnost, tak prostě tu hromadnou dopravu použít musí. Měl by si tam třeba otevřít okénko, větrat alespoň. Pokud je ale covid pozitivní, tak je určitě dobré požádat nemocnici o sanitku. To ale není v naší kompetenci. To je záležitost těch nemocnic, jak to mají nastavené," vysvětluje Šalamunová.

Například v brněnské fakultní nemocnici ale příliš nepočítají s tím, že by taková situace mohla nastat. "Ten pacient se k nám musel nějak dostat. U nás se moc nestává to, aby sanitka někoho přivezla a my jsme řekli, že to není na hospitalizaci," prozradila mluvčí FN Brno Veronika Plachá.

"Když už ho sanitka doveze, tak si ho tu s velkou pravděpodobností necháme na standardním covidovém oddělení na pozorování. Máme velmi dobrou spolupráci se záchranáři. Fungují tak kvalitně a dobře, že ví, kdy mají vyslat sanitku," vysvětluje.

Pokud by ale taková mimořádná situace přesto nastala, řešila by to podle ní nemocnice individuálně. Například seniora se zhoršenou mobilitou, který nemá mnoho možností, jak se dopravit do a z nemocnice, by sanitka určitě převezla.

Pokud už člověk s podezřením na covid či potvrzenou nákazou cestuje hromadnou dopravou, měl by přísně dodržovat hygienická opatření. Nutností je respirátor bez výdechového filtru, vydezinfikované ruce, popřípadě rukavice, mluvit minimálně, aby se minimalizoval rozptyl aerosolu, kterým se virus šíří.

