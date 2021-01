Schillerová: Na kompenzace dosáhne víc lidí, delší nouzový stav podpořím

"Novela zákona o kompenzačním bonusu se především bude týkat lidí, kteří jsou v úpadku, v insolvenci. Dosud jsme jim nemohli kompenzace ve výši 500 korun na den vyplácet, bránil tomu rámec vydaný Evropskou komisí. Minulý týden jsme ale získali její předběžný souhlas," uvedla Schillerová před pondělním jednáním vlády, kde se má vše řešit. Peníze by přitom živnostníci měli dostat i zpětně od října, kdy se vrátil nouzový stav a restrikce.

Kabinet by se měl na odpoledním zasedání zabývat také dalším prodloužením nouzového stavu. Ten aktuálně platí do 22. ledna. "Předpokládám, že to bude dnes ministrem zdravotnictví navrženo, předpokládám, že navrhne lhůtu 30 dnů, protože sice máme mírné zlepšení, ale zatím to nejsou čísla, která by nás naplňovala velkým optimismem," tvrdí ministryně. Nouzový stav je podle ní důležitý, protože umožňuje například nasazení vojáků. A je tak připravená jeho protažení podpořit.

Promluvila také o případném rozvolnění restrikcí a otevření některých obchodů, které avizoval premiér Andrej Babiš (ANO). Už od úterý by se tak mohla znovu otevřít například papírnictví nebo obchody s dětským oblečením.

"Ono se to pořád vyvíjí, já jsem v těchto vyjádřeních velmi opatrná, dnes si vyslechnu argumenty. Debata o tom pravděpodobně takto bude. Já s tím asi nebudu mít problém," myslí si ministryně financí.

Hájila také spuštění registračního systému, v němž se lidé nad 80 let mohou hlásit k očkování proti covidu-19. Systém podle ní začal vznikat 23. prosince. "A funguje, dnešním dnem je 155 389 registrací a rezervací 45 655," přidala čerstvá čísla z pondělního rána. Podle ní systém vznikl v řádu dnů, nebyl čas ho testovat a problémy se daří řešit.

Registrační systém měl po spuštění velké problémy. Více v reportáži: