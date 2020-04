Schůzku u Zemana řeší hygienici. Mohou padat pokuty, řekl Švejdar

Že se schůzkou zabývá hygiena, prozradil policejní prezident Jan Švejdar v rozhovoru pro Český rozhlas, když čelil otázkám, jestli policistům takové momenty nepřidělávají práci, jestli si lidé neřeknou, že když pravidla nemusí dodržovat prezident či ministr vnitra, proč by je měli dodržovat oni.

"Samozřejmě, že to tak může být chápáno, ten okamžik nebyl úplně šťastný, v současné době celé to jednání je předmětem jednání správního orgánu krajské hygienické stanice. Já si počkám na závěr," odpověděl Švejdar.

Potvrdil také, že je možné, že za jednání v Lánech padnou pokuty. V rukou to ovšem mají hygienici. Švejdar byl sám jedním z účastníků schůzky. Na fotografii, kterou zveřejnil mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček, sedí napravo od ministra vnitra Jana Hamáčka. Na roušce má Švejdar napsáno "Policie".

Fotografie ze schůzky vyvolala velký rozruch. Lidé upozorňovali na to, že účastníci jednání rozhodně nedodržovali doporučený dvoumetrový rozestup. Na stole navíc bylo občerstvení.

Prezident Miloš Zeman v nedělním rozhovoru pro Blesk upozornil, že zakázal podávání obědu. Drobné občerstvení šlo podle něj, i podle ministryně spravedlnosti Marie Benešové, prostrčit pod rouškou. Benešová také uvedla, že všichni přítomní před setkání s prezidentem podstoupili test na koronavirus.

Předseda Svazu měst a obcí František Lukl v pátek napsal, že kvůli účasti na jednání jde do karantény. Lidem se za to, co na fotografii viděli, omluvil a vzkázal, že při jednání s místopředsedy Svazu dá svou funkci k dispozici.

