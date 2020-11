Sčítání hlasů v klíčových státech USA vrcholí, TADY je souboj nejtěsnější!

Nevada

Asi největší pozornost se momentálně upírá na Nevadu - tam se čekají výsledky opravdu každou chvíli, tedy ještě během čtvrtečního večera. Nicméně stále není jasné, kdo získá 6 volitelů, kteří by Joeu Bidenovi mohli zajistit vítězství.

Arizona

Nicméně ani to není jisté, protože je ve hře stále Arizona. Další stát, kde je to poměrně těsné. Arizona je zbarvená do modré barvy, protože některá média přisuzují vítězství Bidenovi, protože zde měl opravdu velký náskok.

Poslední hodiny ale ukazují, že tam náskok Bidena klesá a Donald Trump ho dohání - kolem čtvrteční 19. hodiny našeho času je v sedmimilionovém státě situace následující - Joe Biden vede a má 1 469 341 hlasů a Donald Trump má aktuálně 1 400 951 hlasů.

Pensylvánie

Naprosto opačná situace nastala v Pensylvánii, kde to dlouho vypadalo, že bude jasným vítězem Donald Trump - nicméně za posledních 24 hodin se situace změnila a velký náskok Trumpa dotahuje Biden.

Georgia

Asi nejtěsnější souboj probíhá momentálně ve státě Georgia, kde se navíc každou chvílí čeká jméno vítěze - ve čtvrtek večer tu vedl Donald Trump.

Severní Karolína

Těsné je to i v desetimilionové Severní Karolíně, kde ve čtvrtek večer vede také Donald Trump.

Na reportáž z Televizních novin se podívejte zde: