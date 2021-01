Pět, nebo šest dávek v ampuli: Lékařka ukázala, jak se vakcína ředí a kolik jí je

Česko jako první v Evropské unii začalo už na konci prosince používat i šestou dávku z jedné lahvičky s očkováním proti covidu-19. Okamžitě se začaly šířit teorie, že to nemusí být bezpečné. Premiér Andrej Babiš (ANO) na tyto domněnky reaguje videem, na kterém vrchní sestra z Ústřední vojenské nemocnice v Praze vysvětluje, jak přesně se dávky ředí a že se kvůli tomu není čeho obávat.

Šestá dávka je podle předsedy vlády Andreje Babiše (za ANO) absolutně bezpečná. Nejprve ji začaly používat Spojené státy a Izrael, kterými se Česko nechalo inspirovat.

"Plánovaných 326 625 vakcín na leden by se mělo díky šesté dávce navýšit o 65 325 vakcín, pokud to budou dělat šikovní lékaři a sestřičky," uvedl Babiš. "Celkově to v lednu bude 391 950 dávek vakcíny," doufá.

Při ředění dávek z lahvičky s vakcínou je nutné postupovat přesně podle návodu od výrobce. "Musíme si vydezinfikovat ruce, nebo si vzít rukavice. Vakcína se ředí fyziologickým roztokem, přesně 1,8 mililitry," popsala vrchní sestra z pražské vojenské nemocnice Ivana Koudelková.

Roztok se potom opatrně aplikuje do ampule. "Po vytažení injekční stříkačky nesmí dojít k uvolnění žádné látky mimo její obsah. Stejně jako po vytažení z ledničky je potřeba vakcínu i po přidání roztoku 10krát promíchat," pokračovala.

GALERIE: Jak se připravuje šestá dávka očkování 1 / 8 Zdroj: ANO Šestá dávka vakcíny - 8 8 fotografií Zobrazit celou galerii

Na natažení jednotlivých dávek z ampule se používají inzulínové stříkačky, rozměry jehel jsou pak přesně určeny výrobcem. Těmi stejnými se pak očkování aplikuje pacientům. "Jedna dávka představuje 0,3 mililitrů, které se dávají pacientům. Těch šest dávek je úplně stejně kvalitních jako pět" vysvětlila Koudelková.

"Z těch téměř osm milionů dávek, které jsme objednali od Pfizeru, by mohlo být až 9,6 milionu dávek. Jsem rád, že Česko je první země v EU, která povolila používání šesté dávky. Povolení platí od 30. prosince 2020 včetně a platnost je zatím do 31. března 2021," uzavřel Babiš.

Premiér podle svých slov požádal o povolení šesté dávky na unijní úrovni požádal i šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou a německou kancléřku Angelu Merkelovou, která do konce loňského roku předsedala Radě Evropské unie.