Sháníte nového zubaře? Tito přijímají nové pacienty. PŘEHLED po krajích

Lidé na mnoha místech České republiky shánějí nového zubaře dlouho. Obvolávání všech ordinací v okolí je však běh na dlouhou trať. Ulehčit hledání se snaží Česká stomatologická komora, která zveřejňuje seznam zubařů, kteří vás neodmítnou. Přehled je navíc průběžně aktualizován podle změn ohlášených zubními lékaři.

V některých regionech však budou lidé hledat marně. V takovém případě je potřeba obrátit se na svou zdravotní pojišťovnu. "Pacient by se měl obrátit na naší asistenční službu a my mu zubaře najdeme. Samozřejmě jsou regiony, kde je to komplikovanější," vysvětluje například mluvčí Oborové zdravotní pojišťovny (OZP) Jiří Sochor.

Podobnou pomoc nabízí také Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP). Její pojištěnci se mohou obrátit na klientská pracoviště. "Jestliže se klientovi registrujícího zubního lékaře nedaří nalézt pomohou mu kompetentní pracovníci odborů zdravotní péče regionálních poboček VZP," prozradil už v minulosti tehdejší mluvčí pojišťovny Oldřich Tichý.

Kdyby pojišťovna povinnost zajistit dostupnou péči klientovi zanedbala, hrozila by jí pokuta až 10 milionů korun. Podle nařízení vlády musí navíc být služba zubního lékaře pro pacienta dostupná v rámci dojezdové doby do 35 minut.

Zubař má ale právo nového pacienta odmítnout. "Zejména z důvodu, kdy by to ohrozilo péči o jeho stávající pacienty," doplnil mluvčí OZP Sochor.

Přehled zubařů, kteří přijímají nové pacienty: