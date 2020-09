Nákaza dál nabírá na síle. Omezte oslavy a večírky, prosí lidi Vojtěch

Už ve středu ministerstvo oznámilo zákaz vnitřních akcí s místy na stání pro více než 10 lidí. Nové nařízení má platit i pro restaurace, které nesmějí dovnitř pustit více lidí, než je míst k sezení.

"Zakazujeme přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi půlnocí a šestou hodinou ranní napříč Českou republikou," oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve čtvrtek. Zároveň ministr vyzval k tomu, aby se lidé snažili omezit pořádání velkých akcí, oslav a večírků.

"Víme z té reálné praxe, že toto jsou ty nejvíce rizikové aktivity. Takže prosím apeluji na všechny, kteří se chystají takovéto akce v následující době organizovat, aby je zrušili, aby je odložili do doby, která bude v tomto směru epidemiologicky klidnější," prohlásil ministr.

S účiností od pátku bude platit také povinnost mít nasazenou roušku ve všech prostorách škol od druhého stupně výš, tedy i ve třídách základních, středních nebo vysokých škol. Výjimka bude platit při tělocviku, zpěvu nebo hraní na dechové hudební nástroje.

Změnila se také mapa epidemiologické situace. V oranžovém druhém rizikovém stupni je 11 regionů. Proti minulému týdnu jich přibylo pět. Oranžová je Praha, většina Středočeského kraje, okres Uherské Hradiště a nově Chebsko. Většina Česka je v prvním, zeleném stupni rizika. Bílých okresů bez rizika zůstalo 13.

Od pátku má být funkční nová verze aplikace e-Rouška, která uživatele upozorní na možný kontakt s infikovaným. Ministr vyzval, aby ji lidé používali. Podle údajů ministerstva zdravotnictví nabrala epidemie na rychlosti a dá se prý očekávat, že ke konci září může být až 70 tisíc nově identifikovaných případů.

"Bohužel jsme na reprodukčním čísle 1,6 a pokud by virus skutečně držel dál tento vývoj, tak by na konci září mohlo být 70 i více než 70 tisíc celkově nakažených lidí," tvrdí epidemiolog Ladislav Dušek. I takový počet diagnostikovaných pacientů by prý ale pro kapacity českých nemocnic měl být zvládnutelný. Podle aktuálního vývoje by většina z nich neměla mít závažnější potíže.

Hospitalizaci v současnosti potřebují asi čtyři procenta z pozitivně testovaných. Z těch, co jsou v nemocnici, je zhruba každý čtvrtý ve vážném stavu. Průměrně je přijímáno do nemocnic 30 pacientů s covidem denně a 20 je propouštěno. Hospitalizace trvá v průměru týden, u pacientů s těžkým průběhem nemoci zhruba 14 dní.

Za posledních sedm dní se počet nakažených téměř zdvojnásobil: