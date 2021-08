Situace v Afghánistánu se zhoršuje. Nevidím to růžově, tvrdí Afghánec

Bojovníci navíc v neděli dostali povel, aby vstoupili do města a zamezili tak rabování. Situace se však podle některých nevyvíjí vůbec dobře. "Nevidím to růžově. Doufám, že se to uklidní a Tálibán dodrží své sliby a dotyční budou normálně žít mezi ostatními,“ řekl TV Nova Afghánec žijící v Česku Hasib Saleha.



Přestože Saleha žije v Česku, v Afghánistánu má stále rodinu a přátele. "Vnímají to velmi špatně. Nikdo neví, co bude dál. Situace není dobrá a přemýšlí o variantách, jak se dostat ze země,“ doplnil Saleha.



Opustit v současné době zemi není vůbec jednoduché. "Hranice jsou zavřené. Existují různé zprávy, že některé jsou otevřené, ale pak zase hlásí, že to tak není,“ popsal složitou situaci Saleha.



Nejhorší je podle Salehy však strach z toho, co bude dál. "Všichni čekají, co bude. Neví, jakým směrem se bude Afghánistán ubírat. Prezident už je pryč a část vlády jedná s Tálibánem. Každou chvíli se situace mění,“ uzavřel Saleha.