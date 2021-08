Skandál na Slovensku. Za očkování proti covidu si účtovali peníze

Očkování proti nemoci covid-19 by sice mělo být zdarma, ale na Slovensku to tak všude nebylo. V očkovacím centru v Žilině totiž od zájemců o vakcinaci vybírali poplatek. Skandál byl o to větší, že zařízení vede bývalý poslanec za Slovenskou národní stranu (SNS) Štefan Zelník.