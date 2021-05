Školy, restaurace i kultura. Vláda chystá další velké rozvolnění

V pondělí 10. května se Česká republika dočkala velkého rozvolnění a po zhruba půl roce se konečně otevřely všechny obchody a většina služeb. A již odpoledne bude vláda projednávat další velké rozvolnění, které by mělo nastat už v pondělí 17. května. Ministři minulý týden naznačili, že změna by se měla dotknout hlavně škol, restaurací a kultury.



Školství



Vláda dlouhodobě mluví o tom, že školáci jsou prioritou. Premiér Andrej Babiš před poslanci řekl, že chce, aby 17. května skončila rotační výuka na základních školách. "Já jsem řekl jasně ministrům zdravotnictví a školství a šéfovi státních hmotných rezerv a paní náměstkyni ministra zdravotnictví Svrčinové, že si přeju, aby udělali maximum pro to, aby 17. května všichni studenti a školáci šli do školy bezrotačně, takže základka, středoškoláci," uvedl Babiš.



Restaurace



Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) si myslí, že by právě v pondělí mohly otevřít zahrádky restaurací. "17. května by mohl být první termín, kdy bychom mohli pustit například zahrádky. Podmínkou je incidence 75. Podle našeho názoru tam šance je. Ve čtvrtek bychom to případně definitivně potvrdili," řekl vicepremiér Karel Havlíček. Počet nově nakažených na 100 tisíc obyvatel za posledních 7 dní je aktuálně 101.



Kultura



Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) zase chce konečně spustit kulturní akce. "Pokud nám to vláda v pondělí schválí, od 17. 5. bude možné rozjet venkovní kulturní akce s účastí až 700 sedících diváků a vnitřní akce s účastí až 400 diváků a v týdnu od 24. 5. se pak tato kapacita navýší na 1000 venku a 500 vevnitř vždy při kapacitě 50 procent," uvedl Zaorálek.



Vláda se při rozvolňování řídí tzv. balíčky. 10. května Česká republika spustila třetí balíček, který je navázán na incidenci 100 nově nakažených na 100 tisíc obyvatel za posledních 7 dní. Další balíček je spojen s číslem 75. Kromě zmíněných věcí balíček obsahuje také otevření hotelů a penzionů. Svateb by se venku mohlo nově zúčastnit až 50 lidí.



Kromě úpravy protiepidemických opatření se bude vláda zabývat také koncepcí SMART Cities či akčním plánem ČR pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2027.



Jednání vlády začíná ve 14 hodin. Tisková konference je naplánovaná na 16 hodin. Sledovat ji můžete živě v tomto článku.

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger v pondělí ve Snídani s Novou řekl, že konec rotační výuky zatím není jistý: