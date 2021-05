Slováček o vztahu s Gelemovou: Nejkrásnější období mého života

Bulvární rozchod roku je tady. Známý muzikant Felix Slováček, manžel Dády Patrasové, dostal košem od své milenky Lucie Gelemové. Ta informaci o rozchodu poslala do několika médií a ve zprávě se rozhodně nebála promluvit nejen o důvodech rozchodu, ale i o Dádě, která se podle jejích slov musí jít léčit. A Felix? Ten prý raději odcestoval na výlet do Arménie.

Jeden milostný trojúhelník je u konce. "My jsme se domluvili s Lucií, že zůstaneme přátelé. Co víc dodat," okomentoval rozchod Felix Slováček. "Je to pro mě nesmírně složité a těžké. Jsem ráda, že zůstáváme přátelé. On zůstane navždy v mém životě a součástí mé rodiny," vyjádřila se malířka Lucie Gelemová.

Milenka slavného saxofonisty je už exmilenkou, zatímco Dáda pořád jeho právoplatnou manželkou. Tak jednoduché to ale není. Když tehdy před sedmi lety představil Felix veřejnosti svou milenku, herečka Dáda Patrasová doufala, že to bude jen chvilková záležitost, ale z úletu se stala láska jako trám.

Tehdy ještě Felix mluvil o tom, že by měl s o 40 let mladší Lucií klidně dítě. Jenže roky běží a sil ubývá. Nejspíš i proto saxofonista zvážil své síly. "Je to hlavně moje vina, protože žiju, piju, mám rád život a nemohl jsem se zavázat k tomu, abych splnil Lucii to, co chtěla, a to děti,“ posteskl si Felix.

"Byli jsme spolu sedm let a byly to nejkrásnější okamžiky mého života. Lucie je skvělá žena," podotkl s povzdechem Slováček. "Jsou věci, které nevymažete z paměti, ani ze srdce. Lucie bude moje věčná srdeční záležitost," dodal.

Rozchody bývají těžké, ale tentokrát se zdá, že to skončilo, jak sami tvrdí, přátelstvím. Dokonce se i společně podíleli na vyjádření o konci jejich vztahu, které umístili na sociální sítě. Jenže ve hře je ještě Dáda. A tak to v klidu rozhodně nezůstane.

"To, co se objevuje ve všech bulvárních časopisech, mě mrzí. Myslím, že hodně do toho přilívá moje manželka Dáda," nastínil Felix. Jednou přilije olej do ohně jedna strana, pak ta druhá a z malého plamínku je žár. Dáda například vzkázala Lucii, ať si najde lepšího sponzora.

"Pořád je to bývalá milenka ženatého člověka a nemůže se chovat, jako že byli ve svazku. Je to pouhá bývalá milenka. Ona samozřejmě chtěla svatbu, a přestože si přát mohla cokoliv, v manželství musí být dva," nechala se slyšet Dáda Patrasová.

Je jasné, že z manželky a milenky nejlepší kamarádky nebudou. Na chuť si nepřišly nikdy. Jejich boj trvá už roky. I když sama Dáda měla ještě donedávna také milence, Itala Vita, Felix je pořád její manžel. A na jednom natáčení se štáb Života ve hvězdách sám přesvědčil, že Felix chodí i k ní domů.

Zároveň ale sdílí byt s exmilenkou Lucií, a to i po jejich rozchodu. "Já zatím bydlím v bytě s Lucií. Kde budu bydlet pak, nebudu nikomu říkat, protože to je mé soukromí," nastínil Felix. Momentálně je sám v Arménii, kde nabírá síly a snaží se na celou záležitost nemyslet.

A vrátili by se k sobě ještě Felix s Lucií? "Můžeme se potkat kdykoliv. Já si přeju, aby byla Lucka šťastná a aby se jí splnilo vše, co si v životě přeje. Já jí k tomu klidně pomůžu," svěřil se Felix. "Já ho mám ráda a vnímám ho jakou věčnou součást svého života. Jsem ráda, že zůstáváme přátelé, pouto je silné," dodala Lucie. Tak se uvidí, jestli je tohle definitivní konec.

