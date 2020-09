Slováci sledují vývoj koronaviru v Česku. Nevylučují zpřísnění opatření!

Slovenský ministr zdravotnictví Marek Krajčí pečlivě sleduje vývoj ve všech zemích, které se Slovenskem přímo sousedí. „Faktem je, že Česká republika hlásí v denních počtech stovky nakažených. Z hlediska epidemiologické situace je v Česku rizikové hlavní město Praha. V případě zhoršení epidemiologické situace není vyloučené, že ministr spolu s hlavním hygienikem a konziliem odborníků, bude konzultovat i opatření vůči České republice,“ uvedlo pro TN.cz slovenské ministerstvo zdravotnictví.

Aktuálně Slovensko nemění seznam červených zemí. Ministerstvo zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky v současnosti pouze doporučuje, aby Slováci cestování do Prahy zvážili.

V případě, že by se Česká republika ocitla na seznamu červených zemí, musel by každý, kdo překročí hranice, nastoupit do povinné izolace. V horším případě by pak Slovensko mohlo uzavřít hranice úplně.